Bruna Biancardi e a sensibilidade na segunda gravidez: o que a ciência diz

Sensações mais intensas na segunda gestação? Veja por que isso acontece, com base no caso da influenciadora Bruna Biancardi

Bruna Biancardi revelou recentemente que, durante a gestação de sua segunda filha, Mel, sentiu-se mais tranquila do que na primeira, mas também muito mais sensível. A declaração chamou atenção por aparentemente contradizer a ideia de que a segunda gravidez costuma ser mais leve em todos os sentidos.

De fato, a ginecologista Dra. Fabiana Gama confirmou à revista CARAS que essa sensação é comum. Segundo ela, muitas mulheres se sentem mais confiantes na segunda gestação, mas ainda enfrentam reações físicas e emocionais mais intensas devido às mudanças hormonais. E a ciência dá respaldo a esse fenômeno.

O papel dos hormônios na sensibilidade emocional

Durante a gravidez, os níveis de hormônios como estrogênio, progesterona e esteroides (como DHEA e cortisol) aumentam significativamente. Essas substâncias têm papel direto na intensificação das emoções, da sensibilidade sensorial e do sistema de proteção do corpo.

Estudos publicados em revistas como Nature e PubMed mostram que a sensibilidade ao nojo — também chamada de disgust sensitivity — tende a aumentar durante a gestação. Isso ocorre como parte de um mecanismo de defesa chamado “sistema imunológico comportamental”, que protege a mãe e o bebê de ameaças externas como infecções alimentares ou ambientes contaminados.

Um estudo publicado no Scientific Reports mostrou que mulheres grávidas apresentaram níveis mais altos de sensibilidade a cheiros e sensações desagradáveis, especialmente no terceiro trimestre (Nature, 2023).

Emoções mais à flor da pele na segunda gestação

Mesmo com mais segurança emocional e conhecimento do processo, o corpo continua sujeito a variações hormonais — e essas podem ser diferentes da primeira gestação. Isso explica por que algumas mães, como Bruna, se sentem mais emotivas, choram com facilidade ou se tornam mais reativas.

O mais importante: essas reações são naturais e fazem parte do processo biológico. Não indicam fraqueza nem desequilíbrio emocional.

O impacto do estresse na saúde do bebê

Embora Bruna não tenha mencionado estresse intenso, é importante destacar que níveis elevados e persistentes de estresse na gestação podem afetar o desenvolvimento neurológico do bebê.

Pesquisas realizadas pela Harvard Medical School e pelo Children’s National Hospital mostraram que altos níveis de cortisol materno estão associados a alterações em regiões cerebrais do feto, como a amígdala e o córtex pré-frontal — áreas responsáveis por emoções e comportamento futuro (ChildrensNational.org, 2022).

Portanto, mesmo quando tudo parece estar “sob controle”, é essencial acolher sentimentos de sensibilidade ou sobrecarga emocional e buscar apoio.

Dicas para viver uma segunda gestação mais leve

Fique atenta à saúde mental: não subestime o impacto emocional da gestação. Psicoterapia, meditação e atividades relaxantes podem ajudar. Converse com seu médico sobre sintomas físicos: cada gestação é única — até mesmo desconfortos podem ser mais intensos na segunda gravidez. Mantenha uma rede de apoio ativa: dividir a rotina com amigos e familiares alivia a carga mental. Acolha a sensibilidade com naturalidade: ela faz parte do processo e é uma forma de conexão profunda com o bebê.

A experiência de Bruna Biancardi mostra que sensibilidade e tranquilidade podem coexistir na gestação. A ciência confirma que, mesmo com mais preparo emocional, as mudanças hormonais e os mecanismos protetores do corpo intensificam sensações e emoções.

Reconhecer esses sinais e buscar acolhimento é fundamental para garantir bem-estar à mãe e ao bebê — na primeira, segunda ou qualquer gravidez.

