Bruna Biancardi contrai doença grave após espremer espinha, e médica explica: 'Pode ser fatal'

Acompanhada de Neymar Jr., Bruna Biancardi usou máscara após contrair doença

Bruna Biancardi marcou presença no jogo da NFL entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs na Arena Corinthians, em São Paulo, nesta sexta-feira, 5, e roubou a cena ao surgir usando uma máscara. O burburinho em torno do assessório foi tão grande que noiva de Neymar Jr. se viu obrigada a justificar o uso em dos eventos mais aguardados do ano no Brasil.

Segundo a influenciadora, ela espremeu uma espinha, que acabou infecionando, o que transformou em celulite facial. "Tudo começou com uma simples espinha que eu quis espremer... e infeccionou muito e virou uma 'celulite facial' - esse é o nome - hoje é o segundo dia", explicou.

CARAS Brasil entrevista a médica dermatologista Luciana Maluf para entender os perigos de espremer uma acne. Segundo a especialista, uma atitude como a tomada por Biarcardi nunca deve ser cogitada pelo bem da saúde.

"Essa é uma daquelas tentações que muita gente não resiste, não é? Mas não podemos espremer sem um conhecimento na área e aqui vai: espremer a acne pode causar mais problemas do que resolver. Não é recomendado pelo risco de infecção, pode causar manchas após esta inflamação provocada, pode levar às cicatrizes, piorando o quadro de acne", explica.

"Quando você espreme com os dedos (que muitas vezes não estão 100% limpos), empurra bactérias para dentro da pele. O trauma de apertar a pele aumenta a inflamação local, ativa a produção de melanina e pode deixar marcas escuras (principalmente em peles morenas e negras)", diz.

Além do risco de levar bactérias para dentro da lesão, espremer cravos e espinhas também provoca sério problemas de saúde, como a celulite adquirida pea influenciadora. "Pode formar aquelas cicatrizes mais profundas e inestéticas, difíceis de tratar depois. Por isso, procure um profissional adequado antes de manipular a pele sem as devidas orientações", orienta a profissional.

Não só o risco de levar bactérias para dentro do corpo, o simples fato de espremer espinha pode resultar em uma fatalidade. "Em casos raros, uma acne infeccionada no rosto pode levar a complicações graves, inclusive fatais, mas isso é extremamente raro", finaliza.