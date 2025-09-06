Bruna Biancardi contrai doença grave após espremer espinha, e médica explica: 'Pode ser fatal'

Acompanhada de Neymar Jr., Bruna Biancardi usou máscara após contrair doença
Bruna Biancardi marcou presença no jogo da NFL entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs na Arena Corinthians, em São Paulo, nesta sexta-feira, 5, e roubou a cena ao surgir usando uma máscara. O burburinho em torno do assessório foi tão grande que noiva de Neymar Jr. se viu obrigada a justificar o uso em dos eventos mais aguardados do ano no Brasil.
Segundo a influenciadora, ela espremeu uma espinha, que acabou infecionando, o que transformou em celulite facial. "Tudo começou com uma simples espinha que eu quis espremer... e infeccionou muito e virou uma 'celulite facial' - esse é o nome - hoje é o segundo dia", explicou.
CARAS Brasil entrevista a médica dermatologista Luciana Maluf para entender os perigos de espremer uma acne. Segundo a especialista, uma atitude como a tomada por Biarcardi nunca deve ser cogitada pelo bem da saúde.
"Essa é uma daquelas tentações que muita gente não resiste, não é? Mas não podemos espremer sem um conhecimento na área e aqui vai: espremer a acne pode causar mais problemas do que resolver. Não é recomendado pelo risco de infecção, pode causar manchas após esta inflamação provocada, pode levar às cicatrizes, piorando o quadro de acne", explica.
"Quando você espreme com os dedos (que muitas vezes não estão 100% limpos), empurra bactérias para dentro da pele. O trauma de apertar a pele aumenta a inflamação local, ativa a produção de melanina e pode deixar marcas escuras (principalmente em peles morenas e negras)", diz.
Além do risco de levar bactérias para dentro da lesão, espremer cravos e espinhas também provoca sério problemas de saúde, como a celulite adquirida pea influenciadora. "Pode formar aquelas cicatrizes mais profundas e inestéticas, difíceis de tratar depois. Por isso, procure um profissional adequado antes de manipular a pele sem as devidas orientações", orienta a profissional.
Não só o risco de levar bactérias para dentro do corpo, o simples fato de espremer espinha pode resultar em uma fatalidade. "Em casos raros, uma acne infeccionada no rosto pode levar a complicações graves, inclusive fatais, mas isso é extremamente raro", finaliza.
CERTO OU ERRADO?
Rafa Justus é excluída de grupo dos irmãos, e psicóloga analisa atitude: 'Algo que vai além'
PRIVACIDADE
Psicóloga sobre proibição de Angélica e Luciano Huck em festa na mansão: 'Uma forma de proteger'
|Bruna Biancardi contrai doença grave após espremer espinha, e médica explica: 'Pode ser fatal'
|Filho de Astrid Fontenelle surge mais alto que a mãe em rara aparição no The Town
|Saiba quem são os padrinhos famosos do casamento de Renato Albani
|Em coma vigil, Amanda Wanessa reaparece em nova foto após alta hospitalar
|Por que Paolla Oliveira saiu da Grande Rio? Atriz revela verdadeiro motivo
|Chrigor, ex-Exaltasamba, atualiza quadro de saúde após internação
|Mãe de Marília Mendonça rebate declaração de Roberta Miranda: 'Quer aparecer'
|Nova atitude de Virginia chama atenção e aumenta rumores de affair com Vini Jr
|Rafa Justus é excluída de grupo dos irmãos, e psicóloga analisa atitude: 'Algo que vai além'
|Ana Castela responde a pergunta sobre ter espaço no coração para Zé Felipe