Bruna Biancardi aparece com acesso venoso; saiba o motivo

A influenciadora digital Bruna Biancardi usou as redes sociais nesta quinta-feira, 22, para compartilhar que iniciou o dia cuidando da saúde. À espera de Mel, sua filha caçula com o jogador Neymar Jr, ela mostrou que está fazendo a reposição de suas vitaminas.

Na imagem compartilhada, Bruna aparece deitada próxima a uma ampla janela de vidro da mansão em que vive com o jogador . E ela mostrou que está com um acesso venoso na região do braço. Um suporte de soro está posicionado ao lado, com uma bolsa de infusão ligada ao acesso. “Começando o dia com vitaminas”, escreveu ela, que também é mãe de Mavie, de um ano.

Post de Bruna Biancardi no Instagram

O relacionamento de Bruna Biancardi e Neymar

Vale lembrar que Bruna e Neymar se conheceram em 2021 por meio das redes sociais e logo começaram a trocar mensagens. Ela foi para Paris, na França, para visitá-lo e surgiram os primeiros rumores de namoro entre eles. Em abril de 2022, eles confirmaram que estavam juntos. Porém, a primeira separação aconteceu em agosto de 2022. Em janeiro de 2023, eles reataram o namoro.

Em abril de 2023, Bruna e Neymar anunciaram a gravidez e fizeram uma grande festa de chá revelação para descobriram o sexo da filha, que nasceu em 6 de outubro de 2023. Em novembro do mesmo ano, Bruna e Neymar anunciaram o fim do relacionamento. Na época, ela tinha acabado de dar à luz e existiam rumores de traição do atleta.

Nos meses seguintes, eles foram vistos curtindo momentos em família e começaram a surgir rumores de que eles estariam ensaiando a reconciliação. Em julho de 2024, os dois foram flagrados trocando carinhos e beijos em um show do cantor Thiaguinho. Em dezembro de 2024, os dois anunciaram que ela está grávida pela segunda vez.

