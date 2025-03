Botox nefertiti: entenda o procedimento realizado em Yasmin Brunet

Em entrevista para à CARAS Brasil, a Dra. Fernanda Nichelle deu detalhes sobre como funciona o botox nefertiti, procedimento usado por Yasmin Brunet

Yasmin Brunet, de 36 anos, aproveitou o fim do Carnaval para realizar alguns procedimentos estáticos. Em suas redes sociais, a modelo e ex-participante do BBB 24 contou que aplicou botox nefertiti no rosto e pescoço, técnica que tem o intuito de provocar o relaxamento muscular.

Em entrevista exclusiva para à CARAS Brasil, a doutora Fernanda Nichelle, que atua exclusivamente na área estética, explicou sobre o tratamento escolhido pela famosa, como o procedimento funciona, quais cuidados são essenciais após a aplicação e expôs os possíveis riscos.

Confira a entrevista:

O que é o botox de Nefertiti?

O Botox Nefertiti é um procedimento que consiste na aplicação de toxina botulínica na região cervical anterior, especificamente no músculo do platisma. Esse músculo é responsável por tracionar a face para baixo, e a aplicação da toxina proporciona um efeito lifting no terço inferior do rosto. O procedimento é indicado principalmente para mulheres que desejam esse efeito ou para aquelas com musculatura cervical muito evidente, que, ao falar, apresentam um destaque excessivo dessa região.

Como ele funciona?

A toxina botulínica age relaxando o músculo do platisma, reduzindo sua contração excessiva e suavizando a aparência do pescoço. Esse relaxamento impede a tração descendente da face, conferindo um aspecto mais rejuvenescido e harmônico.

Tem alguma diferença para os outros botox?

Sim. Enquanto o botox tradicional é aplicado em regiões como a testa, os pés de galinha e o entrecenho para suavizar rugas dinâmicas, o Botox Nefertiti foca especificamente no músculo platisma, promovendo um efeito lifting na parte inferior do rosto e no pescoço.

Por que é preciso aplicar o botox no pescoço?

A musculatura do pescoço, especialmente o platisma, pode contribuir para a aparência de flacidez na região inferior da face. Quando esse músculo está muito ativo, ele puxa a pele para baixo, acentuando a perda de definição do contorno mandibular. A aplicação da toxina botulínica relaxa essa musculatura, suavizando a aparência da região e garantindo um efeito mais jovem.

Quanto tempo demora para ver o resultado?

Os primeiros efeitos começam a ser percebidos entre 3 a 7 dias após a aplicação, mas o resultado final geralmente se estabelece em até 15 dias.

De quanto em quanto tempo é preciso realizar uma nova aplicação?

A durabilidade do efeito varia de pessoa para pessoa, dependendo da força muscular da região. Em pacientes com musculatura mais desenvolvida, o tempo de ação pode ser menor, mas, de forma geral, segue a mesma duração do botox facial, que costuma ser de 3 a 6 meses.

Quais cuidados é preciso ter após a aplicação?

Após a aplicação, é essencial evitar massagens na região, esforços físicos intensos nas primeiras 24 horas e exposição ao calor excessivo, como saunas. Além disso, manter o acompanhamento com um profissional é fundamental para garantir um resultado seguro e satisfatório.

Com quantos anos é indicado começar a fazer aplicações de botox?

Não há uma idade exata, pois a indicação depende mais das necessidades individuais do paciente do que da idade em si. Porém, em geral, o botox pode começar a ser aplicado a partir dos 30 anos como medida preventiva ou a partir dos 40 anos para tratar sinais de envelhecimento já evidentes.

Existe algum risco na aplicação do Botox Nefertiti?

Embora seja um procedimento seguro quando realizado corretamente, há riscos, como a aplicação em um músculo adjacente, o que pode causar dificuldades na deglutição e, em alguns casos, até na fala. Por isso, é essencial que seja feito por um profissional experiente para garantir a precisão da aplicação e evitar possíveis complicações.

Yasmin Brunet realiza procedimento estático - Foto: Instagram

Yasmin Brunet exibe treino intenso e ironiza emagrecimento

A modelo e ex-BBB Yasmin Brunet compartilhou nas redes sociais um vídeo em que exibiu algumas práticas que a ajudaram a perder peso. No registro, a loira aproveitou para ironizar alguns comentários de internautas que a acusaram de usar remédios para emagrecer.

"Ah, mas, ela emagreceu do nada por conta de remédio", citou a famosa em referência a um dos comentários que tem recebido após emagrecer. Logo após, ela apontou que o segredo de seu emagrecimento foi a adesão de atividades físicas como crossfit e boxe.

Desde que exibiu a nova silhueta, a modelo tem sido acusada de usar remédios e também de possuir transtornos alimentares, como anorexia, o que ela também negou. Ela já havia explicado que precisou perder peso para facilitar o tratamento de lipedema, um acúmulo excessivo de gordura.

