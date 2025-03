Bianca Rinaldi faz alerta após recordar descoberta de nódulo: 'A cura existe'

A atriz Bianca Rinaldi contou que, há alguns anos, descobriu a existência de um nódulo no seio após realizar exames de rotina

A atriz Bianca Rinaldi usou as redes sociais na noite de segunda-feira, 10, para conversar com o público a respeito de um assunto pessoal envolvendo sua saúde. Em seu perfil oficial, a artista contou que há alguns anos, durante exames de rotina, descobriu que tinha um nódulo no seio.

Ao longo do relato, Bianca confessou que ficou bem assustada após ouvir a notícia da profissional que realizou o exame de imagem. "Há alguns anos atrás quando fui fazer a mamografia e outros exames complementares para a mama fiquei bem aflita, pois a senhora que me atendeu disse: 'Hum… precisamos acompanhar um nódulo aqui'", iniciou.

"Não acho que ela foi tão ética ao me dar um alerta ou uma notícia da forma que ela disse, nós ficamos muito vulneráveis com essa exposição, pelo menos é assim que me sinto, porque o medo de aparecer algo existe", continuou a famosa. Em seguida, ela explicou que segue fazendo exames de prevenção anualmente e aproveitou para alertar sobre a importância de descobrir a doença ainda no início.

"Mesmo com todos os medos, receios, vulnerabilidade, todo ano eu faço a mamografia. Precisamos nos cuidar, fazer o que tiver que fazer. Prevenir, se descobrir algo que seja no começo para poder curar. Pois a cura existe, quando se descobre no começo é possível. Mulheres se cuidem! O exame é rápido e não dói. Você já fez mamografia?", concluiu Bianca Rinaldi.

Bianca Rinaldi revela grandes transformações em nova fase

Bianca Rinaldi (49) está em contagem regressiva para o retorno do espetáculo Casa, Comida e Alma Lavada. Após temporada no Rio de Janeiro, a peça estreia nos palcos de São Paulo. Na trama, ela interpreta Tânia Mara e divide o protagonismo com Rodrigo Phavanello (48).

Casa, Comida e Alma Lavada está com estreia em São Paulo anunciada para o dia 8 de março, no palco do Teatro União Cultural. O espetáculo retrata o casamento com muito humor e irreverência. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz detalha sobre a comédia e novos projetos; confira o bate-papo completo com Bianca Rinaldi!

