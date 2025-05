Bia Ben revela o estado de saúde do filho: ‘Vivi um pesadelo’

A influencer Bia Ben falou sobre o quadro de saúde do filho após ida às pressas ao hospital com o menino sentindo dor abdominal

A influenciadora digital Bia Ben deixou os seguidores preocupados nesta terça-feira, 20, ao contar que passou a noite no hospital com o filho, Ben, de 5 anos. Ela precisou correr ao pronto-socorro com o menino após ele sentir dor intensa na barriga. Agora, depois do susto, a influencer reapareceu na internet e explicou que o filho já está muito melhor.

Bia contou que o filho passou por vários exames e os médicos não conseguiram fechar um diagnóstico. Então, o menino foi para casa e a mãe chamou um pastor para rezar por ele. Rapidamente, Ben ficou melhor e já está até brincando no quintal de casa.

"Pretinhas, vamos pra tudo que aconteceu nessas últimas 24 horas na minha vida. Eu realmente vivi um pesadelo! Vi meu filho se contorcer de dor. Fomos ao hospital fizemos tudo quanto é tipo de exame! Raio-x, tomografia, exame de sangue, de urina, entre outros… Os médicos não entenderam o que estava fazendo ele sentir aquela dor! Não era apêndice, nem infecção, nem pedra. Até suspeitaram de uma infecção no intestino, mas não era! Fomos pra casa e nada do Ben melhorar, nem com os medicamentos que os médicos passaram”, disse ela

E completou: "E vocês me conhecem, eu sempre, em todos os momentos, recorro a Deus. Chamei um pastor aqui em casa, e hoje passamos o dia aqui em casa orando pelo Ben, e aconteceram coisas que nem eu mesma acreditei. Mas como eu tinha firme no meu coração o Senhor ia cuidar do Ben, e agora ele está assim: Ele está muito bem! De uma forma inexplicável! Muito obrigado, Deus! No final desse dia eu ganhei um presentão de aniversário”.

Quem é Bia Ben?

Com mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais, a influenciadora digital Bia Ben costuma compartilhar com o público registros de seu dia a dia e de seus trabalhos. A jovem é mãe do pequeno Ben, de 5 anos, e também divide momentos com o menino.

