Bia Ben relata desespero ao levar o filho às pressas para hospital: 'Gritando'

A influenciadora digital Bia Ben usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 20, para compartilhar um longo desabafo envolvendo a saúde do filho, Ben, de 5 anos. Em seu perfil oficial, a jovem contou que precisou levar o pequeno às pressas para um hospital após ele relatar fortes dores abdominais.

Bia ainda explicou que mudou todos os seus planos, incluindo a comemoração de seu aniversário, devido a situação do herdeiro, que a pegou totalmente de surpresa. " Benzinho teve grandes crises de dor gritando e se contorcendo , dizia que a barriguinha doía muito, e é claro fiquei desesperada, não pensei duas vezes e partimos pro hospital", iniciou ela.

Em seguida, a influenciadora contou que apesar de Ben ter realizado uma bateria de exames, os médicos não conseguiram descobrir o que motivou as fortes dores no menino. "Passamos a noite acordados, Benzinho sentindo muita dor, fizemos todos os exames possíveis nele, e os médicos não sabem dizer exatamente o que é ", disse.

Por fim, Bia Ben informou que o filho recebeu alta e retornou para casa, mas segue com os mesmos sintomas: "Passaram alguns medicamentos e às 3h da manhã voltamos pra casa. Ele finalmente pegou no sono, e eu fiquei aliviada. Quando foi 5:34 ele acordou aos berros com dor. Medicamos ele, ele vomitou tudo. Estou agindo pra ele ficar bem, e estamos em oração também", concluiu ela.

Quem é Bia Ben?

Com mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais, a influenciadora digital Bia Ben costuma compartilhar com o público registros de seu dia a dia e de seus trabalhos. A jovem é mãe do pequeno Ben, de 5 anos, e também divide momentos com o menino.

