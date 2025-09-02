Bella Campos inspira tendência de tooth gems, mas dentista alerta: 'Danos permanentes'

Intérprete de Maria de Fátima em Vale Tudo, Bella Campos aderiu tendência que pode ser prejudicial para a saúde bucal

O universo da moda tem se aproximado cada vez mais do sorriso, transformando a boca em uma espécie de vitrine para acessórios que vão além da estética tradicional. Entre os itens que ganharam espaço nas redes sociais, tooth gems, grills e piercings dentários se tornaram febre entre jovens, principalmente após o uso por influenciadoras digitais e artistas, como por exemplo, Bella Campos (27) e Vivi Wanderlei (23). Mas, apesar da aparência moderna e estilosa, especialistas da odontologia têm feito um alerta importante sobre os riscos dessas práticas.

Em entrevista à CARAS Brasil, a dentista Renata Horn destacou que os consultórios têm recebido uma demanda crescente de pacientes com complicações bucais relacionadas a essas tendências. Segundo ela, o que parece apenas uma escolha estética pode trazer problemas sérios e irreversíveis.

“Tenho recebido no consultório pacientes com inflamação gengival causada pelo excesso de cola usado em tooth gems. Esse acúmulo pode provocar retração gengival e danos permanentes", afirma a especialita em saúde bucal.

Além dos tooth gems, outros acessórios também estão associados a problemas de saúde bucal. Renata observa que a vaidade, muitas vezes, leva pessoas a se submeterem a procedimentos que fragilizam a estrutura dos dentes e afetam diretamente a gengiva.

“Piercings e grills nos dentes podem parecer moda, mas alguns exigem desgastes irreversíveis e ainda acumulam placa bacteriana. Já atendi pacientes com gengiva inflamada só pelo excesso de cola usado nesses adereços”, alerta.

O fenômeno não se restringe apenas ao comportamento individual. A influência das redes sociais tem papel determinante na popularização desses acessórios. Para a dentista, a exposição feita por celebridades acaba servindo como gatilho para o público mais jovem.

“Quando influenciadoras como Vivi Wanderlei, Bela Campos e Luiza Alvarenga exibem tooth gems, muitos jovens querem imitar. O problema é que, na prática, recebo cada vez mais casos de inflamação e retração gengival ligadas a essa tendência", diz.

Renata reforça que a saúde bucal deve estar sempre acima da moda e que o sorriso precisa ser tratado como parte essencial do bem-estar, não como acessório passageiro. “O sorriso não deve ser tratado como acessório de moda. Grills, piercings e tooth gems podem parecer inofensivos, mas trazem consequências definitivas para a saúde bucal", finaliza sobre a atriz