Bela Gil fala sobre o tratamento de Preta Gil e médico avalia: 'Apoio psicológico'

Preta Gil está nos Estados Unidos para o seu tratamento contra o câncer. A apresentadora Bela Gil se emocionou ao falar do diagnóstico da irmã

A cantora Preta Gil (50) recebeu um recado bastante especial de uma das irmãs, Bela Gil (37), na noite da última quarta-feira, 18. A apresentadora aproveitou o espaço no 'Saia Justa', programa do GNT, para ressaltar todo seu amor e carinho à artista, que iniciou um tratamento experimental contra o câncer nos Estados Unidos. Para entender mais o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Jorge Abissamra, médico oncologista.

A filha de Gilberto Gil (82) viajou no mês de maio para realizar um tratamento experimental em busca da cura. Nesta semana, Bela Gil desabafou sobre a luta da irmã contra o câncer: "Essa doença é muito cruel, que traz muito sofrimento para a vida dela".

Atenção para saúde mental

Dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que, nos próximos 20 anos, a depressão deve se tornar a doença mais comum do mundo, afetando mais pessoas do que qualquer outro problema de saúde, incluindo câncer e doenças cardíacas.

Segundo o Dr. Jorge Abissamra, médico oncologista, é importante que pacientes oncológicos tenham atenção para saúde mental, pois o diagnóstico de um tumor pode gerar medo por conta do estigma em volta da doença.

"Estudos mostram que o apoio psicológico adequado melhora a qualidade de vida, a adesão ao tratamento e até os resultados clínicos. Sentimentos como ansiedade, depressão ou isolamento devem ser acolhidos com empatia e tratados com a mesma atenção que damos à parte física da doença. A saúde mental é fundamental. O diagnóstico de um tumor, seja benigno ou maligno, gera medo, incerteza e angústia. Corpo e mente caminham juntos na jornada do tratamento oncológico", afirma.

FORÇA PARA LUTAR

No ano passado, Preta Gil anunciou o retorno do câncer e desabafou nas redes sociais: "Eu sinto uma força e um medo avassalador, mas estou forte, quero muito viver, uma vida digna com mais lutas, mais obstáculos e muitas vitórias". O Dr. Jorge Abissamra explica ao falar da saúde mental dos pacientes oncológicos.

"Cuidar da mente, permitir-se sentir medo, buscar apoio e manter o coração cheio de amor não é apenas importante, é terapêutico. E a Preta, ao verbalizar isso, também ajuda a quebrar o tabu que muitos ainda têm de falar sobre a dimensão emocional do câncer", finaliza o oncologista.

