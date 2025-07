Bel Kutner fala sobre diagnóstico do filho e médica explica: 'Doença genética rara'

Renata Castro é médica Pediatra e Neonatologista (CRM-SP: 126380 | RQE: 120532) com graduação e Residência Médica na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Título de especialista em Pediatria e Neonatologia pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Atua em Terapia Intensiva Neonatal e tem ampla experiência em salas de parto de alto e baixo risco. Consultas em Puericultura com ênfase em desenvolvimento infantil e estilo de vida saudável.