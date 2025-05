Beca Milano passa o dia no hospital e desabafa: ‘Meu corpo gritou’

Jurada do Bake Off Brasil, a chef confeiteira Beca Milano revela ida ao hospital com dor forte e dá conselho para os fãs: ‘Alerta carinhoso'

A chef confeiteira Beca Milano, que é jurada do Bake Off Brasil, viveu um momento de cuidado com a saúde no último final de semana. Ela contou que passou o dia de sábado no hospital após sentir fortes dores.

Em um post nas redes sociais, a estrela mostrou uma foto da pulseira de paciente e desabafou sobre o ocorrido. Beca revelou que teve exaustão e crise de dor de cabeça .

“Ontem, o dia me ensinou, da forma mais dura, que até quem ama o que faz precisa parar. Meu corpo gritou, e eu precisei ouvir. Passei o dia no hospital por exaustão e uma forte crise de dor de cabeça (achei que ia ter um ‘treco’). Hoje já estou em casa, medicada e em recuperação”, afirmou ela.

Por fim, ela deu um conselho para os fãs. “Fica aqui um alerta carinhoso: Respeitem os limites do seu corpo. Descanso também é produtividade. Cuidem-se”, finalizou.

Um pouco de vida pessoal

Para quem não sabe, Beca Milano é casada com o diretor Fernando Pelégio. "Conheci o Fernando no ambiente de trabalho, e um amigo em comum foi nosso cupido. Fernando desde o início me encantou com sua gentileza e coração grandioso. É uma pessoa de caráter ímpar. Enxergo verdade em seu olhar e no seu coração. Nosso relacionamento é baseado na cumplicidade e no companheirismo. Um dos momentos mais especiais do nosso dia é o café da manhã, que sempre fazemos juntos, não importa a agenda. Aprendi que a base de um casamento feliz está no respeito mútuo e no apoio incondicional", afirmou.

Os dois ainda não tiveram filhos juntos, mas ela não descarta a possibilidade de aumentar a família no futuro. "Ainda não tenho planos de ser mãe, mas é algo que está no meu coração. Deus sabe o momento certo de todas as coisas. Neste momento estou vivendo o amor e a felicidade de ser titia da Maria Clara", comentou.

Quando não está trabalhando, Beca Milano tem uma rotina focada em seu bem-estar. "Amo estar com minha família, viajar, testar novas receitas e relaxar assistindo séries que me inspiram. Esses momentos são preciosos para recarregar as energias", afirmou ela, que equilibra o seu dia a dia para cuidar de si. "Minha rotina é bem intensa, mas organizada. Divido meu tempo entre a criação de conteúdo, o desenvolvimento de produtos, gravações, reuniões e, claro, a cozinha, que é meu refúgio criativo. Cuido da minha alimentação e priorizo o equilíbrio, mas ainda estou trabalhando para incluir atividades físicas na rotina. Bebo bastante água e sigo uma rotina de cuidados com a pele e cabelos", afirmou.

