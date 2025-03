BBB 25: Emocionado, Diego Hypolito opina sobre resultado do Paredão

Com Daniele Hypolito no Paredão, o ginasta Diego Hypolito ficou emocionado ao refletir sobre possível eliminação: "Não é justo"

Com Daniele Hypolito emparedada, o ginasta Diego Hypolito não conteve a emoção enquanto a irmã arrumava as malas nesta terça-feira, 18. No Quarto Anos 50, a atleta perguntou o que ele estava pensando, e ele arriscou um palpite sobre o resultado do Paredão.

"O que está passando nessa cabecinha aí?", questionou Daniele. "Todos os dias eu penso que vou estar na Final desse programa e eu não sei nem porquê", confessou o ginasta, emocionado.

"Porque você é merecedor", ressaltou a sister, que enfrenta o Paredão com Gracyanne Barbosa e Eva Pacheco.

Na sequência, o brother deu sua opinião sobre o resultado do Paredão. "Eu fico emocionado, eu acho que você vai ficar, acho que a Gracyanne vai sair" , disse ele, que mais cedo havia expressado o desejo de que a musa fitness fosse a eliminada da noite.

"Não é justo", ressaltou o ginasta. "Ao meu ver, não é. Aqui de dentro, eu não acho, não tenho visão das coisas lá de fora, tenho visão das coisas que acontecem aqui dentro. Quem decide total sempre será o público e Deus, mas, ao meu ver, não acho", completou.

"Vai dar tudo certo", garantiu Daniele.

Diego Hypolito fala sobre convivência com sister

No Quarto Anos 50, Diego Hypolito desabafou com Vitória Strada sobre assuntos que foram expostos por Gracyanne Barbosa durante o Sincerão desta última segunda-feira, 17. O ginasta confessou que está preocupado com a opinião das pessoas sobre ele.

"Quando foi dito, não caiu a ficha para mim, na hora. Só depois que já tinha passado. Porque, senão, eu teria falado de outra maneira, teria tido uma resposta mais ríspida", disse o ex-atleta. A atriz tentou tranquilizar o colega de confinamento e disse para ele não se preocupar, pois já se explicou.

O irmão de Daniele Hypoliyo, então, analisou a conduta da musa fitness, com quem teve uma discussão mais cedo. "Eu acho que ela não é minha fã, não. [...] Acho que eu sou indiferente [para ela]. É péssimo", lamentou ele, lembrando de um comentário feito por Gracyanne durante a conversa.

Em seguida, Diego confessou que não vai conseguir ficar no mesmo quarto que a sister."Eu não vou conseguir ficar, agora, dormindo no quarto com ela, não. Eu sei que ela está sozinha, mas eu quero que outras pessoas vão, eu não quero. Quero ficar aqui, nesse quarto. Não vou ficar me sabotando, eu não consegui dormir ontem", completou ele.

Diego Hypolito desabafa sobre Gracyanne: 💬 "Eu acho que ela não é minha fã, não" 😶 #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/Qn7fjuXFUB — Big Brother Brasil (@bbb) March 18, 2025

