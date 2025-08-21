CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Barbara Palvin revela diagnóstico após cirurgia e médica alerta: 'Dor não se limita'
Bem-estar e Saúde / Saiba mais!

Barbara Palvin revela diagnóstico após cirurgia e médica alerta: 'Dor não se limita'

Em entrevista para CARAS Brasil, ginecologista explica diagnóstico de Barbara Palvin e quais sinais exigem atenção imediata

Dra. Maira Campos
por Dra. Maira Campos

Publicado em 21/08/2025, às 11h20

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Barbara Palvin - Reprodução/Instagram
Barbara Palvin - Reprodução/Instagram

A modelo Barbara Palvin (31) revelou nas redes sociais que foi diagnosticada com endometriose, doença crônica e incurável que afeta milhões de mulheres no mundo. Com uma foto direto do hospital após cirurgia, publicada no último domingo (17), a top model detalhou sintomas e aproveitou para fazer um alerta importante às fãs.

Para compreender melhor a condição, CARAS Brasil conversou com a ginecologista endócrina Maira Campos, que explicou por que a endometriose ainda é tão difícil de diagnosticar e quais sinais não devem ser ignorados.

Por que a endometriose muitas vezes não aparece nos exames de rotina?

"Infelizmente, isso acontece porque a endometriose é uma doença complexa que não aparece em exames básicos como papanicolau ou ultrassom pélvico simples. Durante uma consulta ginecológica de rotina, muitas vezes o foco está na prevenção do câncer de colo de útero e DSTs", afirma a médica.

Ela reforça que a falta de um olhar aprofundado pode atrasar o diagnóstico: "O que mais me preocupa é que muitas colegas ainda não fazem uma anamnese detalhada sobre o padrão menstrual. Quando pergunto às minhas pacientes 'como é sua menstruação?', elas frequentemente respondem 'normal'. Mas quando aprofundo – 'você precisa faltar trabalho? Toma quantos analgésicos? Tem que ficar de cama?' – aí descobrimos que não é nada normal", explica.

Segundo a especialista, os sinais mais negligenciados incluem:

  • Cólicas que não melhoram com analgésicos comuns
  • Dor durante a relação sexual
  • Alterações intestinais durante a menstruação
  • Fadiga extrema no período menstrual
  • Dor pélvica fora do período menstrual

O impacto hormonal e os sinais de alerta

A ginecologista destaca que a endometriose é uma doença estrogênio-dependente. "Ou seja, ela 'se alimenta' do estrogênio que produzimos naturalmente. Por isso, os sintomas costumam piorar durante a idade reprodutiva, quando os níveis hormonais estão mais altos", detalha.

Leia também: Ex-ator mirim de 'Zack e Cody', Dylan Sprouse se casa na Hungria

Esse processo torna a inflamação persistente: "O que vejo no consultório é que o estrogênio estimula o crescimento do tecido endometrial ectópico, causando inflamação crônica. Isso explica por que a dor não se limita apenas ao período menstrual – há um processo inflamatório constante acontecendo", diz.

Entre os principais sinais de alerta destacados pela médica estão:

  • Dor que interfere nas atividades diárias
  • Necessidade crescente de analgésicos
  • Sintomas que pioram progressivamente a cada ciclo
  • Dor que não melhora com anticoncepcionais comuns

Endometriose em jovens: quando procurar um especialista?

O alerta também vale para adolescentes, que muitas vezes naturalizam sintomas graves. "Essa é uma das minhas maiores preocupações. Vejo adolescentes que sofrem há anos porque 'cólica forte é normal na família'. Não é normal, e quanto mais cedo diagnosticarmos, melhor o prognóstico", ressalta.

Ela aponta que, nas mais jovens, os sinais podem ser mais sutis:

  • Faltas frequentes à escola durante a menstruação
  • Resistência a atividades físicas no período menstrual
  • Mudanças de humor extremas durante o ciclo
  • Dor que não melhora com ibuprofeno ou outros anti-inflamatórios

E reforça os critérios para buscar ajuda médica: "Recomendo procurar um especialista quando: a dor interfere na rotina por mais de três ciclos consecutivos, há histórico familiar de endometriose, os sintomas não melhoram com tratamento hormonal básico ou a jovem apresenta sintomas gastrointestinais cíclicos", orienta.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS:

Dra. Maira Campos

Dra. Maira Campos (CRM: 223156) é Ginecologista Endócrina e atua com Reposição hormonal. Médica com 17 anos de trajetória acadêmica e profissional, possui três graduações: Administração, Biomedicina e Medicina. Possui diversas especializações, incluindo Ginecologia Endócrina, Obstetrícia, Urgência e Emergência, Neurotransmissores e Neurocomportamento Humano, e Perícia Médica. É especialista em saúde da mulher e do homem, com foco no climatério, endometriose, SOP, reposição hormonal e tratamentos estéticos íntimos. Com mais de 50 cursos de aprimoramento, também atua com terapias injetáveis, soroterapias, tratamentos para obesidade e cirurgia estética íntima. Atende em Mogi Mirim e Mogi Guaçu, interior de São Paulo.

modelodoençaBarbara PalvinEndometriose

Leia também

Recuperação

Sabrina Sato e o pai - Foto: Reprodução/Instagram

Sabrina Sato revela estado de saúde do pai após cirurgia grande: 'A luta continua'

Cirurgias

Guilherme Fontes conta que passará por novas cirurgias após operação no ouvido

Tratamento

Maíra Cardi - Foto: Reprodução / Instagram

Grávida, Maíra Cardi revela que está internada e explica motivo: 'Bem ruim'

EPILEPSIA

Carol Portaluppi, filha de Renato Gaúcho, revelou epilepsia; saiba tudo - Foto: Reprodução / Instagram

Médico alerta sobre doença de filha de Renato Gaúcho: 'Condição neurológica'

CUIDADO

Renata Banhara compartilha que irá seguir dieta especializada após diagnóstico de doença - Foto: Reprodução/Instagram

Renata Banhara segue dieta para tratar doença e especialista alerta: 'Não é indicada'

SAÚDE MENTAL

A especialista explicou mais detalhes do relato de Maira Cardi - Reprodução/Instagram

Especialista alerta sobre terceira gestação de Maíra Cardi após quadro depressivo: 'Fator de risco'

Últimas notícias

Maíra CardiGrávida, Maíra Cardi revela que está internada e explica motivo: 'Bem ruim'
Carol Portaluppi, filha de Renato Gaúcho, revelou epilepsia; saiba tudoMédico alerta sobre doença de filha de Renato Gaúcho: 'Condição neurológica'
Renata Banhara compartilha que irá seguir dieta especializada após diagnóstico de doençaRenata Banhara segue dieta para tratar doença e especialista alerta: 'Não é indicada'
Heloisa PerisséFilha caçula de Heloisa Perissé decide mudar de país
Nadja Haddad e a mãeNadja Haddad recorda perda do filho ao se despedir da mãe: 'Vai conhecer'
Afonso desmascara Fátima com CésarVale Tudo: Saiba como Afonso desmascara Fátima e a flagra com César
Cissa GuimarãesCissa Guimarães resgata registro com o filho que morreu aos 18 anos: 'Amor'
Veja os dez melhores destinos internacionais para conhecer em 202510 destinos internacionais imperdíveis para explorar em 2025
Barbara PalvinBarbara Palvin revela diagnóstico após cirurgia e médica alerta: 'Dor não se limita'
Gisele BündchenGisele Bündchen compartilha fotos raras com o filho caçula; veja
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade