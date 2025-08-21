Barbara Palvin revela diagnóstico após cirurgia e médica alerta: 'Dor não se limita'

Em entrevista para CARAS Brasil, ginecologista explica diagnóstico de Barbara Palvin e quais sinais exigem atenção imediata
A modelo Barbara Palvin (31) revelou nas redes sociais que foi diagnosticada com endometriose, doença crônica e incurável que afeta milhões de mulheres no mundo. Com uma foto direto do hospital após cirurgia, publicada no último domingo (17), a top model detalhou sintomas e aproveitou para fazer um alerta importante às fãs.
Para compreender melhor a condição, CARAS Brasil conversou com a ginecologista endócrina Maira Campos, que explicou por que a endometriose ainda é tão difícil de diagnosticar e quais sinais não devem ser ignorados.
"Infelizmente, isso acontece porque a endometriose é uma doença complexa que não aparece em exames básicos como papanicolau ou ultrassom pélvico simples. Durante uma consulta ginecológica de rotina, muitas vezes o foco está na prevenção do câncer de colo de útero e DSTs", afirma a médica.
Ela reforça que a falta de um olhar aprofundado pode atrasar o diagnóstico: "O que mais me preocupa é que muitas colegas ainda não fazem uma anamnese detalhada sobre o padrão menstrual. Quando pergunto às minhas pacientes 'como é sua menstruação?', elas frequentemente respondem 'normal'. Mas quando aprofundo – 'você precisa faltar trabalho? Toma quantos analgésicos? Tem que ficar de cama?' – aí descobrimos que não é nada normal", explica.
Segundo a especialista, os sinais mais negligenciados incluem:
A ginecologista destaca que a endometriose é uma doença estrogênio-dependente. "Ou seja, ela 'se alimenta' do estrogênio que produzimos naturalmente. Por isso, os sintomas costumam piorar durante a idade reprodutiva, quando os níveis hormonais estão mais altos", detalha.
Esse processo torna a inflamação persistente: "O que vejo no consultório é que o estrogênio estimula o crescimento do tecido endometrial ectópico, causando inflamação crônica. Isso explica por que a dor não se limita apenas ao período menstrual – há um processo inflamatório constante acontecendo", diz.
Entre os principais sinais de alerta destacados pela médica estão:
O alerta também vale para adolescentes, que muitas vezes naturalizam sintomas graves. "Essa é uma das minhas maiores preocupações. Vejo adolescentes que sofrem há anos porque 'cólica forte é normal na família'. Não é normal, e quanto mais cedo diagnosticarmos, melhor o prognóstico", ressalta.
Ela aponta que, nas mais jovens, os sinais podem ser mais sutis:
E reforça os critérios para buscar ajuda médica: "Recomendo procurar um especialista quando: a dor interfere na rotina por mais de três ciclos consecutivos, há histórico familiar de endometriose, os sintomas não melhoram com tratamento hormonal básico ou a jovem apresenta sintomas gastrointestinais cíclicos", orienta.
Dra. Maira Campos (CRM: 223156) é Ginecologista Endócrina e atua com Reposição hormonal. Médica com 17 anos de trajetória acadêmica e profissional, possui três graduações: Administração, Biomedicina e Medicina. Possui diversas especializações, incluindo Ginecologia Endócrina, Obstetrícia, Urgência e Emergência, Neurotransmissores e Neurocomportamento Humano, e Perícia Médica. É especialista em saúde da mulher e do homem, com foco no climatério, endometriose, SOP, reposição hormonal e tratamentos estéticos íntimos. Com mais de 50 cursos de aprimoramento, também atua com terapias injetáveis, soroterapias, tratamentos para obesidade e cirurgia estética íntima. Atende em Mogi Mirim e Mogi Guaçu, interior de São Paulo.
