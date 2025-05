Bárbara Evans relata questão de saúde: 'Pior dor da minha vida'

Bárbara Evans relata dor intensa ao revelar problema de saúde que a acompanha há muito tempo: 'Será que vou ter que operar de novo?'

A influenciadora digital Bárbara Evans abriu sua intimidade nas redes sociais ao contar uma questão de saúde que está enfrentando. E la contou que está com uma crise de hemorroida e sentindo dor, mas ela espera que o problema passe apenas com medicamentos . Isso porque, no passado, ela já teve que fazer uma cirurgia de hemorroida.

Evans contou toda a sua trajetória com o problema. "Gente, se não fosse trágico, ia ser engraçado. Vamos lá para um drama. Para quem não sabe, tenho uma longa história com a tal da hemorroida. Ah, mas ninguém fala disso! Ninguém fala disso porque todo mundo é bobo. Se um compartilhar as experiências com os outros, pode estar ajudando a outra pessoa. Só que o povo tem vergonha, não fala e um monte de outros assuntos também. Mas como aqui nós somos vida real, resolvi compartilhar com vocês essa minha história junto com a tal da hemorroida", disse ela.

E completou: "Casei com meu marido uns anos atrás e, em vez de ir para a lua de mel, sabe para onde eu fui? Para o hospital. Porque tive que operar. Tinha trombosado, meu amor! Passei a lua de mel de bunda para o alto e sentindo a maior dor do mundo. Eu ia lá em cima e ia lá embaixo toda vez que eu tentava ir ao banheiro. Foi a pior dor da minha vida. E me disseram o seguinte: 'olha, assim que você opera, você nunca mais vai precisar operar, porque não volta'. Isso foi depois da gestação da Ayla. Dizem que quando a mulher faz muita força na hora do parto, sai tudo para fora. Falei: 'nunca vou ter parto normal.' Mas não é por causa disso que não tive parto normal, não. Eu também não queria. Mas e o peso dos gêmeos? O peso dos gêmeos vai fazer o negócio sair todo para fora de novo. Gente, tinha tudo para acontecer. Chegou até ali o meio da gravidez, falei: 'agora daqui para frente só para trás'. Mas não é que o negócio aguentou bonitinho?".

"Mas, Bárbara, onde você está querendo chegar? Vou chegar na conclusão. Aí, gente, beleza, tudo bem. De vez em quando o negócio voltava, mas não do jeito que era -- trombosado, um negócio que você não conseguia andar, com uma dor bizarra. Quem tem, sabe. Aí você tomava um negocinho aqui e passava. Tomava outro negocinho, [colocava] pomadinha e passava, nada absurdo", afirmou.

Por fim, ela contou sobre a atual crise de hemorroida. "Estou há alguns dias sem evacuar, tomei um monte de laxante e vou lá em cima, volto, vou lá em cima, volto, converso com Ele e falo: 'será que vou ter que operar de novo?' Mas tenho fé que é só mais uma movimentada aqui. Tomei remedinho, passei pomadinha. Tinha até treino hoje e falei para o personal: 'não vou conseguir. Não posso. Está doendo? Não está, mas dói na hora de ir ao banheiro. Pode ser que mude para melhor? Pode. Pode ser que mude para pior? Pode. Mas não vou pensar negativo, porque foi a pior dor da minha vida. Então é só uma fase, só hoje que passei um pouco mal, e amanhã já vai estar tudo bem em nome de Jesus. E aí venho aqui falar para vocês. E vocês, passam por isso? Sei que passam. Podem se abrir, abram o coração comigo!", finalizou.

