Bárbara Evans fala sobre recuperação da filha após acidente: 'Foi forte'

Após o susto, Bárbara Evans contou como a filha, Ayla, está; primogênita da influenciadora se machucou em um acidente doméstico

A influenciadora digital e modelo Bárbara Evans usou as redes sociais na noite de terça-feira, 26, para atualizar o público a respeito da recuperação da filha mais velha, Ayla. Mais cedo, a pequena, fruto de seu casamento com Gustavo Theodoro, sofreu um acidente doméstico e acabou se machucando.

O marido de Bárbara, que estava prestes a levar a menina para a escola, decidiu seguir sozinho com a filha para um posto de saúde, uma vez que ela cortou o queixo na queda. A influenciadora, por sua vez, só ficou sabendo do ocorrido, por decisão de Gustavo, após os dois retornarem para casa.

Apesar do susto, a loira garantiu que a pequena está bem e explicou que ela acabou escorregando enquanto corria em um dos cômodos da casa. " Ela não se jogou no chão, e nem estava fazendo birra. Simplesmente estava correndo, animada que estava indo para a escola. Normal de criança ", declarou a famosa.

Em seguida, Bárbara Evans contou que Ayla levou alguns pontos no machucado: " Depois do tombo, ela ficou calma, foi muito forte! Não chorou para levar anestesia e correu tudo bem. Agora cuidar para fechar logo esse dodói. Quem acaba sofrendo somos nós ", escreveu a influenciadora, por fim.

Vale lembrar que além de Ayla, Bárbara Evans e Gustavo Theodoro também são pais dos gêmeos Álvaro e Antônio, de quase 2 anos.

Ayla, filha mais velha de Bárbara Evans - Foto: Reprodução/Instagram

Bárbara Evans explica acidente da filha - Foto: Reprodução/Instagram

Bárbara Evans explica rotina das babás em sua casa

Recentemente, Bárbara Evans aproveitou um momento livre para interagir com os seguidores nas redes sociais. Ao abrir uma caixinha de perguntas, foi questionada sobre a quantidade de babás que contrata para cuidar dos filhos, Ayla, Álvaro e Antônio, frutos de seu casamento com Gustavo Theodoro.

"Você tem tido dificuldades para manter babás? Por quê? Percebo uma grande rotatividade", quis saber a pessoa. E Bárbara explicou: "Não é questão de manter. O que deve perceber é que tem umas fazem 24 horas, algumas fazem um dia sim e um dia não e tem outras que fazem de noite".

E continuou: "Então um dia é uma, no outro dia é outra e tem umas que fazem 24 horas. Tem umas que só fazem durante o dia, e umas que só fazem durante a noite. A gente tem um grupo grande, mas esse grupo não tem mudado. Mas são várias que vão se dividindo para não ficar uma carga horária muito grande para todas, para todas terem vida. É isso que acontece”.

Bárbara Evans com os três filhos - Foto: Reprodução / Instagram; @bucosta

Filho caçula de Bárbara Evans foi picado por escorpião

Em março deste ano, Bárbara Evans passou por um outro susto com um dos filhos. Na época, o pequeno Antônio, um dos gêmeos da influenciadora, precisou ser levado às pressas a um hospital após ser picado por um escorpião em casa.

Apesar do susto, Bárbara contou que o veneno do animal não chegou a entrar em contato com o bebê. De acordo com a loira, o escorpião estava na sala de sua residência. "Gente, coisas que só Deus sabe explicar. O escorpião picou a mãozinha dele e quando viram, o escorpião estava agarrado na mão dele, vivo", relatou ela.

"E aí puxamos o escorpião, estava o ferrão na mãozinha dele. Mas, não saiu veneno. Deus é maravilhoso. Já fizemos ecocardiograma e todos os exames possíveis, não deu nada", concluiu Bárbara Evans, garantindo que o pequeno estava bem.

