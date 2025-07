Atriz de Wicked revela burnout e desabafa: 'Tive um congestionamento mental'

Fabi Bang, atriz que faz a Glinda no musical Wicked, revela que enfrentou uma crise de burnout e precisou se afastar das redes sociais

Fabi Bang, de 40 anos, intérprete de Glinda no musical Wicked, peça em cartaz em São Paulo, desabafou sobre ter enfrentado a síndrome de burnout. Através do TikTok, a atriz disse que seu afastamento temporário das redes sociais foi motivado por um “congestionamento mental” provocado por excesso de demandas.

“Passei por um período de apuro emocional. [...] Eu tive um congestionamento mental, vinha pensando em muita coisa ao mesmo tempo, muita demanda, autocobrança”, desabafou.

Luta da atriz contra a autocobrança é antiga

A artista contou que a tendência à cobrança excessiva é algo presente em sua vida há muito tempo. “No Orkut, eu fazia parte de uma comunidade chamada 'autocobrança excessiva'."

"Não é fácil assumir tantas responsabilidades. Eu assumo elas e a maior é a responsabilidade é a de criar um indivíduo, uma criança. Minha filhota é a razão da minha vida, minha alegria extrema e uma responsabilidade permanente", disse, mencionando sua filha Isabel, de 6 anos.

Burnout é um estado de exaustão extrema causado por estresse prolongado, especialmente no trabalho. Afeta o corpo, as emoções e a mente. Os principais sinais são cansaço excessivo, irritabilidade e queda no desempenho.

Criação de conteúdo e esgotamento emocional

Fabi também comentou sobre a dificuldade de produzir conteúdos para as redes sociais durante esse período delicado. Ela afirmou que precisou interromper a produção, publicando apenas o que já estava gravado com antecedência: "Apesar de não estar bem emocionalmente e sem disponibilidade criativa, eu tinha conteúdos (gravados antecipadamente). Para gravá-los, é preciso uma vitalidade e eu não estava conseguindo."

Ainda segundo a atriz, ela está em processo de recuperação e, apesar de sua entrega intensa no trabalho ser uma qualidade que a orgulha, isso também pode afetar sua saúde mental.

"Trabalho no extremo da minha intensidade. É uma característica minha não entregar o razoável. Gosto de assumir responsabilidades e entregar com amor e capricho. Acho uma qualidade. Eu me orgulho de ser uma pessoa comprometida com o meu ofício, mas isso, em alguns momentos da minha vida, vai roubar a minha sanidade. Estou de volta. Sei que sentiram a minha falta, mas só posso dar o que eu tenho", finalizou.

