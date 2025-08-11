Atriz de Greys Anatomy revela doença autoimune e especialista comenta: 'Não tem cura'

Em entrevista à CARAS Brasil, a endocrinologista Dra. Camila Ribeiro comenta o diagnóstico da atriz Camilla Luddington e explica o que é a Tireoidite de Hashimoto

Nas últimas semanas, a atriz Camilla Luddington, 41, revelou ter sido diagnosticada com Tireoidite de Hashimoto, também conhecida como Doença de Hashimoto. A notícia foi dada em um episódio semanal do podcast Call It What It Is, co-apresentado pela própria atriz ao lado deJessica Capshaw.

A estrela de Grey’s Anatomy contou que o diagnóstico veio após um exame de sangue que realiza anualmente por sentir muita ansiedade em relação à saúde: “Senti que tinha a resposta para algo que eu sabia que estava acontecendo”, disse Camilla Luddington.

Em entrevista à CARAS Brasil, a endocrinologista Dra. Camila Ribeiro explicou a Tireoidite de Hashimoto, os principais sintomas e como o diagnóstico de uma doença autoimune pode afetar a vida da atriz.

“A Tireoidite de Hashimoto é uma condição autoimune em que o sistema imunológico, que deveria proteger o corpo, passa a atacar a glândula tireoide responsável pela produção de hormônios que regulam o metabolismo”, explicou a endocrinologista. “Esse ataque causa uma inflamação crônica na tireoide e, com o tempo, pode levar ao hipotireoidismo. É considerada autoimune justamente por esse “erro de mira” do organismo contra seus próprios tecidos”.

Segundo a especialista, os sintomas aparecem de forma lenta e progressiva, sendo os mais comuns: cansaço excessivo, queda de cabelo, ressecamento da pele, constipação, sensibilidade ao frio, alterações de humor e menstruação irregular.

“O diagnóstico é feito por meio de exames de sangue que avaliam os níveis dos hormônios da tireoide e, principalmente, pela dosagem dos anticorpos antitireoidianos”, afirmou Camila. “Quando esses anticorpos estão elevados, isso indica que o sistema imune está atacando a tireoide”.

Camila também explica que a Doença de Hashimoto é a causa autoimune mais comum do hipotireoidismo, apesar de que nem todo caso é causado pela Hashimoto. Enquanto muitos dos pacientes diagnosticados evoluem para o hipotireoidismo definitivo, alguns apresentam oscilações hormonais ao longo da vida, com fases de normalidade ou, em alguns casos, períodos transitórios de hipertireoidismo.

Nesses casos, o acompanhamento médico é essencial para que o paciente receba o tratamento correto: “O tratamento mais comum é a reposição do hormônio tireoidiano com a levotiroxina, que deve ser tomada em jejum diariamente, mas é importante tratar a pessoa como um todo, considerando fatores como estilo de vida, alimentação, saúde intestinal e controle do estresse”, alerta a especialista.

Além disso, após o diagnóstico e início do tratamento, são feitos exames a cada 6 a 8 semanas para ajustes iniciais. Depois da estabilização, o ideal é monitorar de 2 a 3 vezes por ano, ou conforme orientação médica.

Existem estudos que afirmam que mostram que a retirada do glúten pode ajudar a reduzir a inflamação e os anticorpos em pacientes com Hashimoto, enquanto alimentos ultraprocessados, açúcar em excesso e laticínios podem agravar o quadro inflamatório em alguns indivíduos. A alimentação anti-inflamatória também pode ajudar garantindo nutrientes como selênio, zinco, vitamina D, ferro e ômega 3, que ajudam no funcionamento da tireoide e do sistema imune.

No caso de celebridades diagnosticadas, como Camilla Luddington ou Cleo Pires e Lexa, o estresse pode ser um agravante: “A pressão da imagem, as agendas intensas e a cobrança constante podem agravar os sintomas e dificultar o equilíbrio emocional, que é essencial no tratamento”, afirma a endocrinologista. “Por isso, é ainda mais importante que essas pacientes estejam cercadas por uma rede de apoio e sigam um plano de cuidado integral”.

“A Tireoidite de Hashimoto não tem cura, mas pode ser controlada e com o tratamento adequado e acompanhamento regular, é possível viver normalmente”, conclui a Dra. Camila Ribeiro.

