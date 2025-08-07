Atriz de Grey’s Anatomy relata susto ao descobrir doença autoimune

A atriz Camilla Luddington, de Grey’s Anatomy, revelou como recebeu o diagnóstico de uma doença autoimune e relembrou os primeiros sintomas

A atriz Camilla Luddington abriu o coração ao falar sobre o diagnóstico de tireoidite de Hashimoto, uma doença autoimune. Em entrevista ao podcast 'Call It What It Is', a estrela da série 'Grey’s Anatomy' contou que descobriu a condição após realizar exames de sangue anual.

"Meu médico disse: ‘Tudo parece ótimo, exceto por uma coisinha’. E eu me lembro de ouvir as palavras ‘doença autoimune’ e pensar: ‘Que porr*’. E então me disseram que eu tinha algo chamado hipotireoidismo de Hashimoto e que era muito comum", relatou a artista.

Em seguida, Camilla explicou que, apesar do susto, sentiu um certo alívio ao receber o diagnóstico, uma vez que finalmente pôde entender de onde vinham alguns sintomas já observados por ela. "Senti que tinha a resposta para algo que eu sabia que estava acontecendo. E eu tenho ansiedade em relação à saúde, então uma parte de mim se perguntava: ‘Será que estou me manipulando? '", declarou.

"Eu pensei, tipo, tenho dois filhos, estou na casa dos quarenta. Quarenta é isso. Eu tenho trabalhos para fazer. Talvez eu esteja na perimenopausa. Mas chegou a um ponto em que, tipo, às onze horas, eu senti que tinha tomado um antialérgico e precisava tirar um cochilo. Não importava quantas horas eu tivesse dormido na noite anterior. Não dava para aguentar o dia como às vezes dá", continuou a atriz.

Por fim, Camilla Luddington recordou os primeiros sintomas sentidos por ela: "Eu me lembro de quando eu costumava malhar o tempo todo, o que agora faz sentido por que eu não tenho feito isso. Eu me sentia energizada depois do treino, e se eu tivesse malhado no ano passado, isso me levava a um ponto em que eu pensava: não consigo malhar, vou ficar muito cansada depois ", recordou.

" Mas o que foi realmente estranho, na verdade, foi na semana anterior, quando eu acordei e meu rosto e minhas mãos estavam muito inchados. Então, eu fiquei meio confusa sobre por que de repente meus olhos estavam tão inchados, meus anéis, e eu estava tendo dificuldade para tirá-los", completou a atriz de 'Grey’s Anatomy', explicando que já iniciou o tratamento com medicamentos e tem sido acompanhada por profissionais da saúde.

