  1. Bem-estar e Saúde
  2. Atriz de Grey’s Anatomy relata susto ao descobrir doença autoimune
Bem-estar e Saúde / Tratamento

Atriz de Grey’s Anatomy relata susto ao descobrir doença autoimune

A atriz Camilla Luddington, de Grey’s Anatomy, revelou como recebeu o diagnóstico de uma doença autoimune e relembrou os primeiros sintomas

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 07/08/2025, às 11h10

Camilla Luddington em Grey's Anatomy
Camilla Luddington em Grey's Anatomy - Foto: Divulgação / ABC

A atriz Camilla Luddington abriu o coração ao falar sobre o diagnóstico de tireoidite de Hashimoto, uma doença autoimune. Em entrevista ao podcast 'Call It What It Is', a estrela da série 'Grey’s Anatomy' contou que descobriu a condição após realizar exames de sangue anual.

"Meu médico disse: ‘Tudo parece ótimo, exceto por uma coisinha’. E eu me lembro de ouvir as palavras ‘doença autoimune’ e pensar: ‘Que porr*’. E então me disseram que eu tinha algo chamado hipotireoidismo de Hashimoto e que era muito comum", relatou a artista.

Em seguida, Camilla explicou que, apesar do susto, sentiu um certo alívio ao receber o diagnóstico, uma vez que finalmente pôde entender de onde vinham alguns sintomas já observados por ela. "Senti que tinha a resposta para algo que eu sabia que estava acontecendo. E eu tenho ansiedade em relação à saúde, então uma parte de mim se perguntava: ‘Será que estou me manipulando?'", declarou.

"Eu pensei, tipo, tenho dois filhos, estou na casa dos quarenta. Quarenta é isso. Eu tenho trabalhos para fazer. Talvez eu esteja na perimenopausa. Mas chegou a um ponto em que, tipo, às onze horas, eu senti que tinha tomado um antialérgico e precisava tirar um cochilo. Não importava quantas horas eu tivesse dormido na noite anterior. Não dava para aguentar o dia como às vezes dá", continuou a atriz.

Por fim, Camilla Luddington recordou os primeiros sintomas sentidos por ela: "Eu me lembro de quando eu costumava malhar o tempo todo, o que agora faz sentido por que eu não tenho feito isso. Eu me sentia energizada depois do treino, e se eu tivesse malhado no ano passado, isso me levava a um ponto em que eu pensava: não consigo malhar, vou ficar muito cansada depois", recordou.

"Mas o que foi realmente estranho, na verdade, foi na semana anterior, quando eu acordei e meu rosto e minhas mãos estavam muito inchados. Então, eu fiquei meio confusa sobre por que de repente meus olhos estavam tão inchados, meus anéis, e eu estava tendo dificuldade para tirá-los", completou a atriz de 'Grey’s Anatomy', explicando que já iniciou o tratamento com medicamentos e tem sido acompanhada por profissionais da saúde.

Filha de Ellen Pompeo é proibida de ver Grey’s Anatomy

A atriz Ellen Pompeo, que viveu a protagonista Meredith Grey na série Grey’s Anatomy, proibiu sua filha de 10 anos de assistir ao projeto audiovisual. Em entrevista no programa Jimmy Kimmel Live, ela explicou sua decisão como mãe de não deixar que sua filha assista aos episódios da série; confira mais detalhes!

Leia também: Ator Eric Dane diz que perdeu movimento do braço devido a doença degenerativa

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

Grey's AnatomyCamilla Luddington

