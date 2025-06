Atriz da Globo denuncia abuso sexual por colega de trabalho e especialista alerta: 'Feridas profundas'

Giovanna Cordeiro, atriz da Globo como Bárbara em Dona de Mim, atual novela das sete, contou que foi violentada sexualmente por um colega de trabalho

Nesta segunda-feira, 30, Giovana Cordeiro (28) chocou os fãs ao confirmar que foi vítima de violência sexual. A atriz da Globo, que está no ar como Bárbara em Dona de Mim, atual novela das sete, relembrou o episódio que aconteceu aos 18 anos quando retornava de uma gravação com um colega. A artista confessou que não percebeu que se tratava de um abuso, mas passou a entender mais sobre a situação após desenvolver uma infecção de repetição de fundo emocional.

"Ele havia me oferecido uma carona até meu endereço, aceitei e cochilei no carro. Acordei na garagem da casa dele (...) Fiquei muito assustada, tive medo de ser agredida em um lugar que não fazia ideia de onde era. Decidi ficar por achar que fosse mais 'seguro', e logo me deitei para dormir. Mas ele não me deixava cair no sono, ficou insistindo e fez sexo comigo sem o meu consentimento", contou em entrevista ao jornal O Globo.

Em entrevista à CARAS Brasil, Cintia Castro explica que o abuso sexual é uma agressão que vai além do físico, ele atinge o cerne do ser, desnudando a vulnerabilidade humana. "Para muitas vítimas, como Giovana, a luta contra a ansiedade, depressão, o abismo criado entre a autoimagem e a realidade, vergonha, pensamentos autodepreciativos, culpa e até a aceitação da sua própria beleza e valor como uma mulher e artista torna-se uma batalha diária", destaca.

"O uso de máscara de sobrevivência é um mecanismo de defesa constante como uma forma de se esconder das feridas profundas que ainda precisam de cura. A solidão pode se intensificar, ela pode sentir-se presa em uma rede de desconfiança, incapaz de se abrir, e isso pode refletir em sua vida pessoal e profissional", acrescenta.

Além disso, a psicanalista reforça que um dos primeiros passos para a "superação" desse trauma é reconhecer que a culpa do abuso sexual não está relacionada com a vítima: "Depois, entender que superar um trauma de abuso sexual é um processo profundamente pessoal e complexo, e cada mulher vive essa jornada de maneira única. Por isso não se cobrar é também um processo de superação".

À CARAS Brasil, a especialista aponta que os impactos de um abuso sexual podem afetar inúmeras áreas da vida pessoal e profissional de uma mulher. "Os impactos são complexos e multifacetados, como um mosaico feito de fragmentos de experiência, dor e luta. Quando uma mulher é submetida a essa forma de violência, o que acontece vai muito além das consequências físicas; toca profundamente a sua alma, sua identidade e sua maneira de se relacionar com o mundo ao seu redor", reforça.

"O desafio de confiar em outras pessoas pode ser monumental, levando ao isolamento emocional. Em algumas situações, a mulher pode sentir-se insegura em ambientes onde deveria se sentir protegida, como em casa ou no trabalho, criando barreiras contra intimidade e conexão. Há quem sinta desconforto e desassociação, levando a uma relação complicada com a própria sexualidade. Essa desconexão pode resultar em dificuldades de se envolver em relacionamentos amorosos e em experiências íntimas, gerando um ciclo de dor e frustração", finaliza sobre o caso da atriz.

