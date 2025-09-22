Ator mirim de Êta Mundo Melhor! passa por cirurgia e pediatra explica: ‘Atendimento médico imediato’

Ator mirim da novela Êta Mundo Melhor! passou por cirurgia às pressas após ser internado; a equipe do ator esclareceu qual o diagnóstico

O ator mirim Davi Malizia que interpreta o personagem Samir na novela Êta Mundo Melhor, da Globo, levou um grande susto com sua saúde no final da última semana. Na sexta-feira, 19, ele foi internado às pressas em um hospital do Rio de Janeiro após sentir muita dor.

De acordo com a assessoria de imprensa dele, o garoto passou por exames e foi diagnosticado com apendicite. Com isso, ele precisou ser operado. A cirurgia aconteceu na manhã de sábado, 20, e foi um sucesso.

Segundo informações da Quem, Davi teve alta nesta segunda-feira, 22. A previsão é de que ele retorne ao trabalho apenas no dia 29 de setembro. Nesta semana, o menino ficará em repouso, em casa. As cenas que ele gravaria foram remanejadas e adiadas pela produção.

O ator mirim gravou um vídeo para tranquilizar fãs e colegas de elenco da novela. “Gente, muito obrigado pelo carinho e pelas mensagens. Daqui a pouco estou aí”, afirmou.

O que diz a médica pediatra?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista a Dra. Renata Castro, médica pediatra e neonatologista com graduação e residência médica na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Ela avalia.

A apendicite é a inflamação do apêndice, uma pequena estrutura localizada no início do intestino grosso. É uma das principais causas de cirurgia abdominal de urgência em crianças e adolescentes.

Quais os sinais e tratamento?

Os sintomas mais comuns costumam começar com uma dor difusa na barriga, que depois se localiza principalmente no lado inferior direito do abdômen. Também podem ocorrer febre, náuseas, vômitos, falta de apetite e mudança no hábito intestinal. O tratamento é cirúrgico na maioria dos casos, com a retirada do apêndice inflamado.

É necessário atenção?

A pediatra reforça que a apendicite pode acontecer em qualquer idade, mas é mais comum a partir dos 5 anos e ao longo da adolescência.

“Sempre que a criança ou adolescente apresentar dor abdominal persistente e localizada, associada a febre ou vômitos, é importante procurar atendimento médico imediato. Quanto mais cedo o diagnóstico é feito, menor o risco de complicações, como a ruptura do apêndice”, finaliza a pediatra ao analisar casos como do ator mirim.

