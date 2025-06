Ator Eric Dane diz que perdeu movimento do braço devido a doença degenerativa

Diagnosticado com ELA, o ator Eric Dane, de Grey's Anatomy, revelou que só possui movimento em um dos braços: 'Parou completamente'

O ator Eric Dane, astro de Grey's Anatomy, contou que perdeu o movimento de um dos braços devido ao diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica (ELA), também conhecida como doença de Lou Gehrig. A condição, revelada publicamente pelo artista em abril deste ano, afeta o sistema nervoso de forma degenerativa e progressiva.

" Meu lado esquerdo ainda funciona, [mas] meu lado direito parou completamente. Sinto que, talvez em alguns meses, também não terei mais minha mão esquerda. É algo muito sério ", desabafou Dane em entrevista ao programa 'Good Morning America', da ABC.

Ao longo de sua participação na atração, Eric explicou que tem se dedicado à família e ao convívio com as duas filhas, Georgia, de 15 anos, e Billie, de 13. " Sinto raiva porque meu pai foi tirado de mim quando eu era pequeno — e agora há uma grande chance de que eu seja tirado das minhas meninas ", declarou o ator, que perdeu o pai aos 7 anos.

A esclerose lateral amiotrófica afeta os neurônios responsáveis pelos movimentos do corpo e pode levar a paralisia motora irreversível, causando incapacidade de se movimentar, falar e até mesmo respirar. A doença é a mesma que o físico britânico Stephen Hawking (1942-2018) foi diagnosticado aos 21 anos.

A carreira de Eric Dane

Além de Grey’s Anatomy, Eric Dane também esteve em outras grandes obras como 'Pânico em Alto Mar' (2006), 'X-Men: O Confronto Final' (2006), 'Marley & Eu' (2008), 'Valentine's Day' (2010), entre outros. Atualmente, o ator integra o elenco da série 'Euphoria', da Max, que ganhará a terceira temporada em breve.

A doença rara do ator de Grey's Anatomy

Eric Dane (52), astro das séries Grey's Anatomy e Euphoria, chocou o público ao revelar que foi diagnosticado com uma doença degenerativa. O ator afirmou que convive com esclerose lateral amiotrófica (ELA). Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Giovana de Paula, médica clínica geral, explica a condição do artista estadunidense.

Segundo a profissional da saúde, a esclerose lateral amiotrófica, conhecida pela sigla ELA, é uma condição neurodegenerativa progressiva que compromete os neurônios motores, ou seja, células responsáveis por controlar os movimentos voluntários.

"À medida que esses neurônios se degeneram, o paciente experimenta fraqueza muscular, perda de coordenação e, eventualmente, paralisia. Trata-se de uma enfermidade que afeta profundamente a comunicação entre o cérebro e os músculos do corpo", explica; confira mais detalhes!

