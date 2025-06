Ator de Grey's Anatomy perde o movimento do braço e médico alerta: 'Não há cura'

Eric Dane, ator de Grey's Anatomy, revelou que perdeu o movimento de um de seus braços após o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica (ELA)

Nesta semana, Eric Dane (52) confirmou que perdeu o movimento de um dos braços após receber o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica (ELA), também conhecida como doença de Lou Gehrig. Em seu relato, o ator de Grey's Anatomy disse que seu lado direito "parou completamente" e que sente que, em alguns meses, também não terá mais os movimentos da mão esquerda. Em abril deste ano, o artista surpreendeu os fãs ao revelar publicamente a doença que afeta o sistema nervoso.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Sergio Jordy explica que a esclerose lateral amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegenerativa grave e progressiva. "Onde o neurônio motor é acometido e morre, ocorre a perda progressiva da mobilidade com fraqueza e atrofia dos membros, e chega ao ponto de causar dificuldade para respirar e falar, podendo levar à morte em 2-5 anos em média", diz.

"O relato de perda de força e movimentos em um dos braços é comum em 60-70% dos casos. A doença se inicia com fraqueza de extremidades, mais predominante em um dos lados do corpo, e com o tempo se espalha para os outros membros", acrescenta.

Além disso, o neurologista destaca que os sinais, além da fraqueza muscular, são as fasciculações (parecem tremores na musculatura abaixo da pele que são visíveis), atrofia muscular, dificuldade para falar, câimbras e dificuldade para respirar.

"Infelizmente, não há cura e o tratamento visa diminuir os sintomas, retardando o desfecho. Existem medicamentos que podem ajudar a adiar a evolução e as medidas de reabilitação com fisioterapia motora e respiratória, fonoaudiologia, nutrição especial e apoio psicológico", finaliza.

