Ato de Camila Queiroz na gestação chama atenção de médica: 'É importante avaliar'

Camila Queiroz e Klebber Toledo revelaram que aguardam o nascimento do primeiro filho. O anúncio foi feito nas redes sociais há três semanas

Camila Queiroz (32) e Klebber Toledo (39) estão à espera do primeiro filho. Para celebrar essa fase especial, o casal embarcou em uma “babymoon”, ou seja, viagem feita durante a gravidez, pela Itália. Nas imagens, ela aparece saboreando um sorvete ao lado do marido, nos registros, o ator colocou a mão sobre a barriga da artista. “História de amor italiana”, escreveu na legenda. Hoje, ela postou stories com o marido na Espanha.

O que diz a ginecologista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista a Dra. Ana Paula Fonseca, médica ginecologista e especialista no tratamento de distúrbios menstruais, miomas, síndrome dos ovários policísticos (SOP), que responde sobre uma viagem durante a gestação.

Segundo a especialista, quando uma viagem é feita com segurança e com orientação médica, pode ser muito benéfico para a mulher, o que ajuda a reduzir o estresse, que é algo que impacta diretamente a saúde da gestante e do bebê.

"No entanto, é importante avaliar o momento da gestação. O segundo trimestre costuma ser o mais indicado para viagens, pois os enjoos do primeiro trimestre tendem a diminuir e ainda não há tanto desconforto físico como no final da gestação”, declara."Com os devidos cuidados e liberação do obstetra, a viagem pode sim fazer bem para a gestante, desde que não haja contraindicações clínicas”, afirma.

Quais os cuidados?

O anúncio da gestação o início de um novo capítulo na vida do casal, e, como reforça a Dra. Ana Paula, a maternidade transforma a mulher por completo física, emocional e hormonalmente. O bem-estar da gestante e do bebê está ligado também ao ambiente afetivo em que essa gestação acontece.

“É muito bonito ver um casal como Camila e Klebber, com uma relação sólida, vivendo esse sonho. Cada corpo reage de forma única, mas com informação, acolhimento e suporte médico, a mulher pode viver essa fase com leveza e segurança. A chegada de um filho é um renascimento — e, ao que tudo indica, Camila e Klebber estão preparados para esse lindo recomeço", finaliza a especialista.

