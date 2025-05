Atitude de Tata Werneck após doação chama atenção de psicóloga: 'Muito cuidado'

Após doar 20 cestas básicas ao Retiro dos Artistas, Tata Werneck acabou sendo alvo de críticas nas redes sociais e se posicionou

Tata Werneck, de 41 anos, decidiu rebater às críticas negativas referentes à doação de cestas básicas que fez ao Retiro dos Artistas, para apoiar o ator Marcos Oliveira. O artista, que é conhecido por viver o personagem Beiçola na série A Grande Família (2001-2014), passou a viver no local há pouco tempo. Apesar do gesto nobre, algumas pessoas criticaram a apresentadora.

Diante dos comentários negativos, Tata decidiu responder a mensagem de um internauta, que apontou: "Tatá ganha milhões e doa R$ 500 de cestas básicas", insinuou. Ela, por sua vez, rebateu: "Eu doo para várias instituições todos os meses. Há anos. Nunca divulgo. Só quando aparece um amargo como você", disparou. A repercussão da resposta da apresentadora do Lady Night reacendeu um debate importante sobre os julgamentos nas redes sociais e o impacto emocional da cultura do cancelamento.

O que diz a especialista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista Lilian Vendrame, psicóloga e neuropsicóloga com capacitação em tratamentos para transtornos depressivos e ansiosos pelo Hospital Albert Einstein e USP, que explica ao falar de redes sociais.

Segundo a especialista, as interações nos ambientes digitais são muito rápidas e acabam desencadeando respostas aceleradas. Por isso, as pessoas acabam julgando os outros com base em suas próprias interpretações.

"A rede social, ela é um movimento muito rápido. Ela é feita de movimento de dopamina muito rápido. Quando eu critico o outro sem olhar a situação, sem conversar com os envolvidos, o que eu estou fazendo? Estou acionando o meu modo de ver a vida com os meus valores, com a forma que eu enxergo e não com os olhos do outro", afirma.

Por outro lado

A psicóloga e neuropiscóloga Lilian Vendrame chama atenção para a atitude da artista, que se sentiu na necessidade responder ao ataque do internauta. A especialista faz um alerta sobre a cultura do cancelamento, um fenómeno que se manifesta, principalmente, nas redes sociais.

"Ela tenta se justificar. Olha como tem aí o medo de um cancelamento nas redes sociais, uma cultura também de preciso lacrar a pessoa, preciso atacar essa pessoa", diz. Segundo a psicóloga, como as redes sociais impulsionam esta rapidez e urgência, é necessário os internautas refletirem antes de comentarem algo.

"A gente precisa tomar muito cuidado quando vai fazer uma crítica porque o nosso movimento de impulso rápido, a gente acaba se esquecendo de olhar para a situação como um todo. É muito fácil pontuar apenas uma coisa sem olhar o todo", finaliza ao analisar o caso envolvendo a atriz.

