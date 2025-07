Astrid Fontenelle, lúpus e o alerta para a importância do diagnóstico precoce

Astrid Fontenelle não só traz visibilidade ao lúpus, como mostra que o acompanhamento multidisciplinar pode transformar a vida

A apresentadora Astrid Fontenelle (64) tornou público o diagnóstico de lúpus , doença inflamatória autoimune sem cura. A jornalista confessou conviver com o quadro depois de enfrentar um longo período dores lombares, que beiravam o 'insuportável', inchaços e mal-estar.

O que é lúpus?

Doença crônica em que o sistema imunológico ataca diferentes partes do corpo: articulações, pele, rins, vasos e mais. Evolução pode ser lenta (meses) ou rápida (semanas). Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil, entrevista a Dra. Sumika Mori, médica geriatra que tem doutorado em Ciências Médicas pela USP e coordenadora do Ambulatório de Fragilidade do Hospital das Clínicas da USP (Universidade de São Paulo).

Quais os sinais?

Dor e inflamação nas articulações;

Manchas vermelhas no rosto (pálpebras/maçãs do rosto);

Sintomas renais silenciosos: espuma ou sangue na urina;

Mal-estar, febre persistente e cansaço

Tratamento e prognóstico

Sem cura definitiva, o lúpus é controlável através de medicamentos anti-inflamatórios, imunossupressores e cuidados com o estresse. Estilo de vida saudável (sono, alimentação, exercícios) reduz crises. Evitar exposição solar direta, especialmente em casos com lesões cutâneas.

"Muitas pessoas alcançam o controle melhor da doença se tem fatores estressantes controladas. Então, estresse de trabalho, familiares, relacionamentos. É importante descansar o corpo, tudo isso que preserva o equilíbrio do organismo evita crises e faz com que a pessoa viva de maneira mais saudável, se cuidando muito bem e pode evitar crises e ajudar no controle da doença", finaliza a especialista.

Dados e curiosidades

O lúpus afeta cerca de 65 mil brasileiros, principalmente mulheres em idade fértil. Diagnóstico costuma ocorrer entre 20 e 40 anos, mas pode afetar mais velhos. No Brasil, protocolos do Ministério da Saúde aprimoram acesso a tratamentos imunomoduladores.

