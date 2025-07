Ary Fontoura relembra diagnóstico que o levou ao hospital: 'Susto muito grande'

O ator Ary Fontoura relembrou um susto com a saúde após diagnóstico e contou como costuma cuidar de sua saúde. Leia mais!

O ator Ary Fontoura relembrou um susto que passou com sua saúde em fevereiro. Em entrevista à Veja Rio, o artista recordou que foi diagnosticado com um edema nas cordas vocais causado por um refluxo e, por isso, precisou ser hospitalizado para o tratamento. Ele também compartilhou os cuidados que tem adotado com a saúde.

"Foi um susto muito grande, que me fez voltar aos primórdios da profissão, com exercícios vocais. É difícil achar peça nova para máquina velha, então estou atento a qualquer sinal. Sempre joguei futebol, faço academia há vinte anos e estou inteirinho, sem depender de ninguém. Não me importo com mesquinharia e me mantenho otimista", disse o ator.

Questionado sobre sua vida amorosa, Ary Fontoura ressaltou: "Já tive todos os relacionamentos possíveis e imagináveis. Cumpri minha tarefa. Meu amor hoje é mais no imaginário, mas estou vivo, então de vez em quando dou uma olhadinha para o lado e penso: ah, se ah, se eu tivesse meus 29 anos (risos)".

Aos 92 anos, Ary Fontoura faz sucesso na internet, com 6,5 milhões de seguidores no Instagram. Na TV, ele revive o personagem Quinzinho na novela das seis Êta Mundo Bom!. Questionado sobre onde ganha mais dinheiro — na internet ou na televisão — o ator foi sincero.

"Fazer dinheiro na internet é algo instável, que reflete a situação nacional. Quando as coisas estão mais incertas, não há tanto investimento em publicidade. Consigo monetizar apenas um quarto da minha página. Mas acabei de ganhar contrato vitalício na Globo, então não preciso correr tanto atrás disso", detalhou.

Médico explica diagnóstico de Ary Fontoura

Para entender mais sobre o diangóstico de Ary Fontoura, a CARAS Brasil entrevistou o Dr. Guilherme Scheibel, médico especialista em otorrinolaringologia e membro titular da Academia Brasileira e Europeia de Otorrinolaringologia e Cirurgia Plástica Facial. Veja o que ele disse.

