  2. Ary Fontoura posta vídeo de chupeta e dentista aponta: 'Não compensa os danos que pode causar'
Bem-estar e Saúde / ENTENDA

Ary Fontoura posta vídeo de chupeta e dentista aponta: 'Não compensa os danos que pode causar'

Ary Fontoura publicou um vídeo criticando a tendência de adultos usando chupetas; em entrevista à CARAS Brasil, o dentista Flávio Pinheiro alerta

Flávio Pinheiro
por Flávio Pinheiro

Publicado em 13/08/2025, às 16h59 - Atualizado às 17h04

Nas redes sociais, inúmeras pessoas têm compartilhado o uso de chupetas para adultos - Foto: Reprodução/Instagram @aryfontoura
Ary Fontoura (92) surpreendeu os internautas ao publicar um vídeo ironizando a nova tendência que tem ganhado ainda mais força entre os chineses. Nas redes sociais, inúmeras pessoas têm compartilhado o uso de chupetas para adultos. O utensílio seria um mecanismo para ajudar no estresse, aliviar a ansiedade e uma forma de conforto emocional, mas será que essa 'trend' é saudável?

O que é a trend e o que diz o especialista?

A tendência que viralizou em países como China e Estados Unidos se espalhou pelo TikTok nos últimos dias: adultos usando chupeta para aliviar sintomas de estresse e ansiedade. Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil, entrevista Flávio Pinheiro dentista e cirurgião dentista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

O mestre em ciências cirúrgicas pela faculdade de Medicina da UFRJ responde: "O hábito pode mudar o posicionamento dos dentes, alterar a mordida e até causar dores na articulação da mandíbula. Com o tempo, isso afeta tanto a estética do sorriso quanto a mastigação", declara.

Mesmo ansioso, não vale a pena!

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil possui a maior taxa de transtornos de ansiedade do mundo. Mais de 18 milhões de brasileiros sofrem com ansiedade, o que representa cerca de 9,3% da população. Sobre o uso de chupetas para alívio de estresse e ansiedade, Flávio Pinheiro afirma.

"É verdade que a sucção traz uma sensação momentânea de conforto e relaxamento. Mas é um efeito passageiro e, a longo prazo, não compensa os danos que pode causar. Para controlar a tensão, vale apostar em alternativas mais saudáveis, como atividade física, respiração profunda ou terapia", finaliza o dentista após vídeo do ator Ary Fontoura. 

Leia mais: Especialista alerta sobre uso de chupetas para adultos após vídeo de Ary Fontoura: 'Problemática'

CONFIRA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DO ATOR VETERANO ARY FONTOURA NAS REDES SOCIAIS:

Flávio Pinheiro

Flávio Pinheiro (CRO 31261-RJ) se formou como cirurgião dentista em 2004 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Em seguida fez o credenciamento no sistema ITI de implantes dentários pela maior empresa de implantes do mundo, a Straumann. É especialista em implantodontia pela Associação Brasileira de Odontologia de Santos. Além disso, Flávio é mestre em ciências cirúrgicas pela faculdade de Medicina da UFRJ e fez parte do seu trabalho de mestrado na universidade de Rochester NY. Carrega, entre os seus títulos, o prêmio Mariano de Andrade do Colégio Brasileiro de Cirurgiões.

