Ary Fontoura explica diagnóstico após ida ao hospital: 'Situação perigosa'

Em recuperação, o ator Ary Fontoura atualizou seu quadro de saúde após exames e ida ao hospital por incômodo na garganta

O ator Ary Fontoura usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira, 7, para contar aos seguidores que decidiu ir ao hospital realizar alguns exames de rotina após sentir incômodo na garganta. Por meio de seu Instagram oficial, o veterano explicou que foi diagnosticado com um edema nas cordas vocais e já está se recuperando.

Através de um vídeo, Ary explicou que costuma fazer um check up anual e, devido ao problema na garganta, já decidiu realizar os demais exames por prevenção. "Oi, pessoal. Hoje estou fazendo um vídeo aqui nessa situação [com roupas hospitalares], se cuidando. Minha garganta está com um probleminha sério e eu resolvi vir aqui no hospital", iniciou ele.

"Aproveitei e já estou fazendo um check up, que é necessário a gente fazer ao menos uma vez por ano", continuou o ator. Em seguida, ele explicou que precisou dar uma pausa em seus vídeos de humor para se recuperar totalmente.

"Eu espero que vocês tenham certa paciência, porque meus conteúdos em breve voltarão a ser aqueles que vocês costumavam ver. Um beijão para todos", finalizou Ary Fontoura. Na legenda da postagem, o veterano reforçou que já está em tratamento e quase recuperado.

"Do nada, tive um problema de refluxo que causou um edema nas minhas cordas vocais. Situação muito perigosa. Graças a Deus e aos cuidados médicos, estou quase 75%. Em breve, estaremos de volta por aqui", escreveu Ary Fontoura.

Nos comentários, diversos amigos famosos do artista deixaram mensagens carinhosas a ele desejando uma ótima recuperação. "Amado Seu Ary! Desejo uma recuperação rápida! Que Deus abençoe e vc esteja saltitante como sempre já já! Te amamos!", declarou Marcos Mion. "Melhoras amado", disse Beth Goulart. "Volta logo amado. Nós te amamos. Eu sou seu fã", falou Marcos Palmeira.

Internada, Preta Gil recebe visita especial de Ary Fontoura

A cantora Preta Gil, internada em um hospital de São Paulo desde dezembro de 2024, foi surpreendida na última quinta-feira, 6, com uma visita para lá de especial de Ary Fontoura. O ator, que estava na unidade de saúde para realizar exames de rotina, fez questão de passar no quarto onde a artista está se recuperando para vê-la.

Por meio das redes sociais, Preta Gil compartilhou com os seguidores um vídeo ao lado de Ary e destacou a felicidade que sentiu com a visita do veterano; confira detalhes!

