Ary Fontoura atualiza quadro de saúde após revelar edema nas cordas vocais

O ator Ary Fontoura, de 92 anos, precisou ser hospitalizado nos últimos dias após diagnóstico de edema nas cordas vocais

O ator Ary Fontoura usou as redes sociais no sábado, 8, para dividir com o público uma ótima notícia a respeito de seu quadro de saúde. Nos últimos dias, o artista revelou que foi diagnosticado com um edema nas cordas vocais causado por um refluxo e, por isso, precisou ser hospitalizado para o tratamento.

Agora, Ary contou que já recebeu alta hospitalar e está se recuperando bem. Por meio de seu Instagram oficial, o veterano, de 92 anos, compartilhou um vídeo em sua casa tranquilizando os fãs e aproveitou para agradecer as mensagens de carinho.

"Pronto, gente, já estou em casa. Estou bem, a voz já está quase 100%! Queria aproveitar essa oportunidade para agradecer a todos vocês por essa preocupação que eu dei a mais. Obrigado a todos vocês, um beijão e bom fim de semana", declarou o ator no registro.

Nos comentários, diversos amigos famosos e admiradores de Ary Fontoura deixaram mensagens positivas ao artista, desejando uma boa recuperação. "Melhorou, senhor Ary! Que maravilha", disse uma seguidora. "Saúde, Ary! Que bom que você voltou! A gente não consegue passar muito tempo sem você!", falou outra. "Feliz por você estar bem!", escreveu uma terceira.

O que aconteceu com Ary Fontoura?

O ator Ary Fontoura usou as redes sociais na manhã de sexta-feira, 7, para contar aos seguidores que decidiu ir ao hospital realizar alguns exames de rotina após sentir um incômodo na garganta. Na ocasião, o veterano explicou que foi diagnosticado com um edema nas cordas vocais.

Através de um vídeo, Ary contou que costuma fazer check up anual e, devido ao problema na garganta, já decidiu realizar os demais exames por prevenção. "Oi, pessoal. Hoje estou fazendo um vídeo aqui nessa situação [com roupas hospitalares], se cuidando. Minha garganta está com um probleminha sério e eu resolvi vir aqui no hospital", iniciou ele.

Na legenda da postagem, o veterano reforçou que já estava em tratamento e quase recuperado: "Do nada, tive um problema de refluxo que causou um edema nas minhas cordas vocais. Situação muito perigosa. Graças a Deus e aos cuidados médicos, estou quase 75%. Em breve, estaremos de volta por aqui", escreveu Ary Fontoura.

