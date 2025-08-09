CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Arthur Aguiar revela pedido da filha antes de cirurgia: 'Tão bonitinha'
Bem-estar e Saúde / Recuperação

Arthur Aguiar revela pedido da filha antes de cirurgia: 'Tão bonitinha'

Arthur Aguiar falou sobre a cirurgia da filha, Sophia Cardi, e revelou que recebeu um pedido especial da herdeira antes do procedimento

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 09/08/2025, às 17h23

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Arthur Aguiar é pai de Sophia Cardi
Arthur Aguiar é pai de Sophia Cardi - Foto: Reprodução / Instagram

O ator e cantor Arthur Aguiar usou as redes sociais na tarde deste sábado, 9, para falar sobre o quadro de saúde da filha mais velha, Sophia Cardi. A menina, fruto de seu antigo casamento com a coach Maíra Cardi, passou por uma cirurgia mais cedo e já está em recuperação.

Em suas redes sociais, Arthur explicou que a herdeira realizou o procedimento cirúrgico para retirar as amígdalas e corrigir a adenoide. O campeão do BBB 22, da TV Globo, ainda afirmou que a pequena está bem e que, ainda no dia de hoje, a visitará no hospital.

"Para quem está perguntando da Sophia, ela está bem, está tudo certo. Ela fez uma operação da amígdala e adenoide. Está tudo bem. Ela está ótima. Mais tarde a gente vai visitar a Sophia", declarou o artista ao filmar o filho caçula, Gabriel, de 1 ano.

Em seguida, Arthur Aguiar revelou que recebeu um pedido bastante especial de Sophia Cardi ao conversar com a herdeira antes da cirurgia: "Ela é tão bonitinha que falou assim para mim: 'Papai, amanhã você vai lá?'. Falei que ia. 'Leva um presente para mim?'. Perguntei o que ela queria e ela falou: 'traz o Gabriel'. Linda, né", se derreteu o artista, por fim.

Maíra Cardi atualiza quadro de saúde da filha após cirurgia

Mais cedo, Maíra Cardi falou sobre a recuperação de Sophia após a cirurgia. "Ela ainda está com muita dor, está sedada, mas está com muita dor, a gente está deixando ela assistir coisas que a gente nunca deixaria, que toda mãe não gosta, daqueles vídeos curtos, mas é a única coisa que distrai ela e para de chorar", relatou a coach.

"Porque se não ela entra em crise de choro e vomita e aí entra em desespero e piora e aí vira o quadro. Aí o médico sedou para ela dormir, mas quando ela acorda, ela acorda e fica chorando, então, ela está assistindo aqueles vídeos curtos, que mãe nenhuma gosta", completou Maíra.

Leia também: Grávida, Maíra Cardi reaparece na rede social e choca com barrigão

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

Arthur Aguiarmaíra cardiSophia Cardi
Arthur Aguiar Arthur Aguiar  Mayra Cardi Mayra Cardi   

Leia também

ENTENDA!

A apresentadora Luciana Gimenez - Foto: Reprodução/Instagram @lucianagimenez

Médica alerta riscos de tratamento feito por Luciana Gimenez: 'Importante falar sobre'

ENTENDA!

A cantora Ivete Sangalo - Foto: Reprodução/Instagram @ivetesangalo

Médica aponta desafios de doença autoimune de Ivete Sangalo: 'Investigar de forma criteriosa'

Recuperação!

Maíra Cardi mostra a filha após cirurgia - Reprodução/Instagram

Maíra Cardi mostra a filha chorando após cirurgia e atualiza situação: 'Muita dor'

ENTENDA!

O sambista Arlindo Cruz - Foto: Reprodução/Instagram @arlindocruzdobem

Médico explica cuidados paliativos que Arlindo Cruz recebia após AVC: 'Aliviar o sofrimento'

ENTENDA!

Parte do elenco da Dança dos Famosos 2025 - Foto: Globo

Médico dá dicas de alimentação para celebridades da Dança dos Famosos: 'Fundamental'

Coração de mãe

Maíra Cardi desabafa após cirurgia da filha - Reprodução/Instagram

Maíra Cardi desabafa ao ver a filha ser sedada após cirurgia: 'Chorava muito'

Últimas notícias

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso renovaram os votosFilha leva Bruno Gagliasso ao altar em renovação de votos com Giovanna Ewbank
A apresentadora Luciana GimenezMédica alerta riscos de tratamento feito por Luciana Gimenez: 'Importante falar sobre'
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso com os filhosGiovanna Ewbank e Bruno Gagliasso renovam os votos de casamento no Rio
Arthur Aguiar é pai de Sophia CardiArthur Aguiar revela pedido da filha antes de cirurgia: 'Tão bonitinha'
A cantora Ivete SangaloMédica aponta desafios de doença autoimune de Ivete Sangalo: 'Investigar de forma criteriosa'
Tom Cavalcante é pai de Maria CavalcanteTom Cavalcante celebra o nascimento da neta: 'Linda história que começa'
Arlindo CruzArlindo Cruz: Saiba o que é o gurufim, formato escolhido para o velório do cantor
Francisco Gil com a filha, Sol de MariaFrancisco Gil divide fotos raras de momento com a filha, Sol de Maria
Arlindo Cruz é avô de AntônioNeto de Arlindo Cruz emociona com homenagem de despedida: 'Estrelinha'
Duda Santos, participante do quadro Dança dos Famosos 2025Futuro de Duda Santos no Dança dos Famosos vem à tona: 'Grande traição'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade