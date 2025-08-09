Arthur Aguiar revela pedido da filha antes de cirurgia: 'Tão bonitinha'

Arthur Aguiar falou sobre a cirurgia da filha, Sophia Cardi, e revelou que recebeu um pedido especial da herdeira antes do procedimento

O ator e cantor Arthur Aguiar usou as redes sociais na tarde deste sábado, 9, para falar sobre o quadro de saúde da filha mais velha, Sophia Cardi. A menina, fruto de seu antigo casamento com a coach Maíra Cardi, passou por uma cirurgia mais cedo e já está em recuperação.

Em suas redes sociais, Arthur explicou que a herdeira realizou o procedimento cirúrgico para retirar as amígdalas e corrigir a adenoide. O campeão do BBB 22, da TV Globo, ainda afirmou que a pequena está bem e que, ainda no dia de hoje, a visitará no hospital.

" Para quem está perguntando da Sophia, ela está bem, está tudo certo. Ela fez uma operação da amígdala e adenoide. Está tudo bem. Ela está ótima. Mais tarde a gente vai visitar a Sophia ", declarou o artista ao filmar o filho caçula, Gabriel, de 1 ano.

Em seguida, Arthur Aguiar revelou que recebeu um pedido bastante especial de Sophia Cardi ao conversar com a herdeira antes da cirurgia: " Ela é tão bonitinha que falou assim para mim: 'Papai, amanhã você vai lá?'. Falei que ia. 'Leva um presente para mim?'. Perguntei o que ela queria e ela falou: 'traz o Gabriel'. Linda, né ", se derreteu o artista, por fim.

Maíra Cardi atualiza quadro de saúde da filha após cirurgia

Mais cedo, Maíra Cardi falou sobre a recuperação de Sophia após a cirurgia. "Ela ainda está com muita dor, está sedada, mas está com muita dor, a gente está deixando ela assistir coisas que a gente nunca deixaria, que toda mãe não gosta, daqueles vídeos curtos, mas é a única coisa que distrai ela e para de chorar", relatou a coach.

"Porque se não ela entra em crise de choro e vomita e aí entra em desespero e piora e aí vira o quadro. Aí o médico sedou para ela dormir, mas quando ela acorda, ela acorda e fica chorando, então, ela está assistindo aqueles vídeos curtos, que mãe nenhuma gosta", completou Maíra.

