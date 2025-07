Arritmia: especialista alerta para sinais ignorados da doença que atingiu Milton Neves

Especialista explica os sintomas e quando a arritmia pode ser grave, como no caso do apresentador Milton Neves

A internação de Milton Neves (73), ocorrida em junho de 2020, trouxe à tona um tema de saúde que preocupa especialistas: a arritmia cardíaca. Após passar mal durante uma transmissão ao vivo, o apresentador precisou ser encaminhado ao hospital, onde recebeu o diagnóstico da condição, que interfere diretamente nos batimentos do coração e pode evoluir para quadros críticos.

Em conversa com a CARAS Brasil, o cardiologista e clínico geral Dr. Elzo Mattar esclarece que a arritmia, quando não controlada, pode colocar a vida do paciente em risco. Segundo o médico, a condição não deve ser subestimada, especialmente quando associada a sintomas como tontura, sensação de desmaio e palpitações.

Riscos da arritmia: quando o problema se torna grave

O médico explica que nem todo quadro de arritmia exige internação, mas alguns sinais indicam urgência. “A internação pode ser necessária quando a arritmia representa um risco iminente. Por exemplo, se o paciente desmaia por conta da arritmia, se há risco de morte súbita, ou se precisamos fazer procedimentos como uma cardioversão elétrica ou implantar um marcapasso. Em alguns casos, também optamos pela internação para investigação e monitoramento", afirma.

Em casos mais agressivos, o problema pode ser fatal em questão de minutos: “Arritmias podem causar morte, especialmente se não forem diagnosticadas e tratadas. A taquicardia ventricular, por exemplo, é uma arritmia extremamente grave que pode levar à morte em poucos minutos se não for revertida rapidamente", alerta o especialista.

Sinais de alerta: saiba quando procurar um cardiologista

Embora o coração acelerado seja comum em situações de estresse ou nervosismo, o especialista orienta atenção redobrada quando a sensação se torna frequente e sem motivo aparente. Os principais sintomas da arritmia incluem:

Batimentos cardíacos irregulares ou acelerados

Tonturas ou vertigens

Episódios de desmaio

Sensação de fraqueza ou cansaço extremo

Falta de ar

Dor ou pressão no peito

O Dr. Elzo Mattar destaca que a condição muitas vezes é confundida com ansiedade, o que pode atrasar o diagnóstico. "É por isso que a avaliação médica é tão importante. Nem toda palpitação é arritmia, mas quando ela é recorrente, precisa ser investigada com atenção", reforça.

Exames como eletrocardiograma, Holter 24 horas e teste de esforço são essenciais para detectar o problema.

Arritmia tem cura?

A depender do tipo diagnosticado, o tratamento pode ir além do controle dos sintomas. Em alguns casos, o problema pode ser solucionado.

"Com procedimentos como a ablação por cateter [podem ser curáveis]. Outras podem ser controladas com medicamentos ou com o uso de marcapasso. A boa notícia é que, atualmente, temos tratamento eficaz para praticamente todos os tipos de arritmia", afirma o médico.

O caso do apresentador serve como exemplo da importância do diagnóstico precoce e do acompanhamento especializado. Identificar o problema a tempo pode evitar complicações graves e até mesmo salvar vidas.