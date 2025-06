Arrependimento de Ana Hickmann com maternidade acende alerta: 'Maior risco'

Em entrevista à CARAS Brasil, médica explica impacto da decisão de Ana Hickmann e chances da maternidade após os 40

Aos 44 anos, Ana Hickmann abriu o coração sobre um tema delicado que mexe com muitas mulheres: a maternidade tardia. A apresentadora revelou ter se arrependido de não ter considerado o congelamento de óvulos no passado, técnica cada vez mais adotada por quem deseja adiar a gravidez.

Em entrevista à CARAS Brasil, a ginecologista Fabiane Gama avaliou o impacto desse tipo de decisão, os riscos da gestação após os 40 anos e as reais possibilidades que o congelamento oferece.

Quando pensar em congelar óvulos?

Segundo a ginecologista, o ideal é que o assunto seja discutido cedo, mesmo quando ainda não há planos concretos de ser mãe.

“Recomenda-se que o congelamento de óvulos seja considerado a partir dos 30 anos, especialmente entre os 32 e 35 anos, se a mulher não tem planos imediatos de engravidar. A qualidade e a quantidade dos óvulos diminuem com a idade, e congelá-los mais cedo pode aumentar as chances de sucesso em uma futura gestação”, explica a médica.

É possível engravidar naturalmente depois dos 40?

Apesar de ser possível, a especialista aponta uma queda significativa na fertilidade após os 40 anos, acompanhada de mais riscos para mãe e bebê.

“Após os 40 anos, a gestação natural pode ocorrer, mas as chances diminuem significativamente. A taxa de fertilidade cai e há maior risco de aborto espontâneo. Além disso, aumentam os riscos de complicações como hipertensão, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia e anomalias cromossômicas no bebê. Apesar disso, muitas mulheres engravidam com sucesso, especialmente com acompanhamento médico adequado”, diz.

Congelar os óvulos garante gravidez no futuro?

A médica faz um alerta importante: o congelamento de óvulos não é garantia de gestação, mas sim uma forma de ampliar as possibilidades futuras.

“O congelamento de óvulos não garante a gravidez, mas aumenta as chances futuras, especialmente se feito antes dos 35 anos, quando os óvulos ainda têm boa qualidade. Não há um limite legal para o uso dos óvulos no Brasil, mas, na prática, a recomendação ética é que a gestação ocorra até os 50 anos. Quanto antes o procedimento for feito, melhores as chances de sucesso”, orienta a ginecologista.

