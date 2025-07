Arlindo Cruz segue internado e a filha dispara: ‘Segue vivo!’

Filha de Arlindo Cruz pede respeito enquanto o pai está internado no Rio de Janeiro: ‘Sendo bem atendido e cuidado'

O cantor Arlindo Cruz segue internado em um hospital no Rio de Janeiro e a filha dele, Flora Cruz, falou sobre o estado de saúde do pai. Ela contou que ele está estável e sendo bem cuidado. Além disso, ela pediu o fim das especulações e respeito por sua família.

“Em nome de todos os familiares, amigos e principalmente em meu nome, como filha de Arlindo Cruz, gostaria de pedir respeito perante o momento que todos nós estamos vivendo. Meu pai segue internado, estável, sendo bem atendido e cuidado por toda equipe médica. Arlindo segue vivo!”, disse ela.

E completou: “Quanto as matérias com inverdades proferidas, muitas falas são baseadas em trechos que dizem respeito de momentos passados, que estão contidos em sua biografia, ‘O Sambista Perfeito’. Qualquer atualização será atualizada por aqui e pelas redes do meu pai. No mais, gostaria apenas de reiterar e implorar por respeito até que vocês entendam de uma vez por todas”.

Situação de Arlindo Cruz

O cantor Arlindo Cruz sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) em 2017 e, desde então, necessita de cuidados especiais. O artista, que vive com a família no Rio de Janeiro, conta com a ajuda da esposa, Babi Cruz, e dos dois filhos, Flora Cruz e Arlindinho.

Recentemente, o autor Marcos Salles lançou a biografia 'O Sambista Perfeito', onde conta toda a trajetória do cantor e sua luta desde o AVC. Em um dos capítulos da obra, Babi revelou que, atualmente, o artista, de 66 anos, não responde mais a estímulos.

"Ele deixou de responder aos estímulos como quando teve aquele período maravilhoso de balbuciar algumas palavras. Tivemos momentos lindos dele segurando copo, segurando biscoito... Hoje não temos mais isso do Arlindo. Hoje ele está bem dentro do mundinho dele, do universo dele. Bem distante", declarou Babi Cruz em um trecho do livro.

A esposa do cantor ainda reforçou que, apesar da gravidade, Arlindo está bem "dentro das possibilidades que ele se encontra". "Mais dias, menos dias, eu tenho fé que a gente tá voltando pra casa. Tudo é a hora determinada por Deus. Não é a hora que a gente quer, não é no nosso tempo. Mas ele é muito forte, quer muito viver. Foram mais de 30 pneumonias, então, a gente acredita que ele vai reverter mais essa, sem dúvida", declarou, por fim.