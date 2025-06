Apresentadora da Globo revela diagnóstico do filho e médico avalia: 'Sinais podem ser muito sutis'

Jornalista da Globo, Mara Pinheiro revelou que o filho de quatro anos recebeu o diagnóstico de leucemia; saiba mais sobre o quadro

Mara Pinheiro, jornalista da TV Globo de Minas Gerais, dividiu com o público um assunto pessoal envolvendo a saúde do filho, Hércules, de 4 anos. O menino, conhecido pelos seguidores da comunicadora como Júnior, foi diagnosticado com leucemia após realizar exames de rotina. Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Jorge Abissamra.

Em seu perfil oficial, a âncora do 'MG 2' contou que a notícia pegou toda família de surpresa, uma vez que o pequeno não apresentava nenhum sintoma. Na sequência, Mara Pinheiro explicou que o filho iniciou o tratamento com quimioterapia imediatamente após a descoberta da doença e confessou estar bastante confiante na cura e irá atualizar os seguidores.

O que diz o especialista?

Segundo informações do Instituto Nacional de Câncer (INCA), nomeia-se leucemia os canceres das células sanguíneas da medula óssea, em sua maioria os glóbulos brancos e, geralmente, é de origem desconhecida.

O Dr. Jorge Abissamra, médico oncologista e especialista em Oncologia Clínica pelo Instituto de Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho, esclarece que a leucemia têm altas taxas de cura quando tratada precocemente e com protocolos adequados.

"O diagnóstico precoce da leucemia é absolutamente fundamental, especialmente em crianças. Isso porque, quanto mais cedo identificamos a doença, maiores são as chances de iniciar o tratamento rapidamente e alcançar a cura. A leucemia é um tipo de câncer que afeta as células do sangue e da medula óssea e, muitas formas infantis – como a leucemia linfoide aguda (LLA) – têm altas taxas de cura", avalia.

Atenção aos sintomas!

A leucemia é uma doença que pode ser silenciosa e atinge tanto crianças quanto idosos, por isso o Dr. Jorge Abissamra alerta para a necessidade de acompanhamento médico e a importância de se realizar exames.

"Nas crianças, os sinais da doença podem ser muito sutis: palidez, cansaço, manchas roxas na pele, dor nos ossos ou infecções frequentes. Às vezes, o diagnóstico é feito em exames de rotina mesmo quando a criança parece bem. Por isso, a atenção dos pais e o acompanhamento pediátrico regular são essenciais", finaliza o oncologista.

Leia mais em: Jornalista da Globo revela que filho de 4 anos foi diagnosticado com leucemia

CONFIRA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DA JORNALISTA MARA PINHEIRO NAS REDES SOCIAIS: