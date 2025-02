Patrícia Poeta revela que sofreu lesão em ensaio para o Carnaval: 'Deu mal jeito'

A apresentadora Patrícia Poeta está enfrentando um problema de saúde devido ao excesso de esforço que está fazendo para desfilar no Carnaval 2025

A apresentadora Patrícia Poeta está enfrentando um problema de saúde devido ao excesso de esforço que está fazendo para desfilar no Carnaval 2025 e precisou apresentar o Encontrodesta segunda-feira, 10, de tênis. A artista contou que sofreu uma lesão no joelho no último sábado, 8, durante um ensaio técnico da Grande Rio na Sapucaí.

"Tenho me dedicado de verdade. Ensaio durante a semana com uma professora em São Paulo e no final de semana com outro no Rio. Sou do tipo aplicada, que quando entra em algo, dá o seu melhor, então é um esforço que vale a pena. Esse fim de semana, na energia, no transe que você entra ali na Sapucaí, nem senti, mas o joelho deu mal jeito. Só fui dar conta quando corpo esfriou", relatou Patrícia.

Ela contou ainda que agora vai precisar desacelerar para estar bem nos próximos ensaios e no desfile. "Estou colocando gelo e usando faixa de compressão. Meu médico e meu fisioterapeuta estão me acompanhando", comentou. "Essa semana vou ficar de repouso total de atividades físicas, porque dia 22 sou madrinha do Gueri Gueri e no dia 23 temos o último ensaio técnico da Grande Rio na Marques de Sapucaí. Não faltaria por nada", garantiu.

Com informações do portal Quem.

Patrícia Poeta lamenta morte de fã: 'Momento de dor'

Recentemente, a apresentadora lamentou a morte repentina de uma fã querida. "Pode parecer clichê quando falo que amo minha plateia, mas não é. Elas são minhas companheiras, que madrugam diariamente comigo. Elas se arrumam, se perfumam, se maquiam para me prestigiar. É uma troca de amor. Hoje perdemos a Cris, que sempre ia ao programa e esbanjava carinho e amor pela vida. Assim como eu, também ia realizar o sonho de desfilar no Carnaval desse ano. Estava se programando e se preparando para isso", começou ela.

Em seguida, Patrícia revelou que Cris iria ao programa de hoje. "Também tinha se programado de hoje ir ao Encontro para me reencontrar, na minha volta das férias. Mas, infelizmente, teve um AVC e uma parada cardíaca. Soube que o carinho era tão grande que ela se foi usando uma camiseta com uma foto nossa. Por mais que eu escreva, não dá para dimensionar como é ruim perder uma pessoa querida. Cris, onde quer que esteja: obrigada por tudo… por ser essa pessoa tão especial entre nós. Desejo muita força para a família e para os amigos, nesse momento de dor", concluiu.

