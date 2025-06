Após três anos do nascimento da filha, Vivian Amorim perde 14 kg e choca com resultado

Ex-BBB Vivian Amorim perde 14 kg após quatro meses de protocolo e impressiona com resultado; apresentadora teve uma filha há três anos

A apresentadora e ex-BBB Vivian Amorim impressionou os internautas nesta terça-feira, 03, ao mostrar como perdeu bastante peso. Após três anos do nascimento de sua filha, Malu, a repórter contou que perdeu cerca de 14 kg em quatro meses após adotar um protocolo com um especialista .

A comunicadora então postou uma foto vestindo uma calça que usava e chocou ao mostrar que realmente perdeu bastante peso. Vivian Amorim então comentou que resolveu apenas agora se dedicar ao processo, porque antes estava priorizando a herdeira .

"Hoje eu comecei a separar algumas roupas pra doação e me deparei com várias peças largas e folgadas… Isso poderia só significar que eu emagreci, mas significa muito mais. Essa aí na foto é uma mãe que se reencontrou como mulher, que voltou a se cuidar, que voltou a se olhar no espelho com autoestima e que voltou a priorizar os seus compromissos pessoais. Quando eu me tornei mãe da Malu, eu escolhi me dedicar 100% a ela (e não me arrependo), mas é claro que isso me custou tempo, energia e muito amor. Tanto amor dedicado a ela, que eu acabei deixando o meu amor próprio um pouco de lado", contou.

"Depois que ela completou 3 anos de idade (em Janeiro desse ano), conseguimos fazer o desmame e foi aí que aconteceu a minha virada de chave. No meu tempo, do meu jeito, sem ceder a cobrança ou a pressão de ninguém, respeitando a rotina com a minha filha e buscando sempre o que é melhor pra mim e pra ela. Final de Fevereiro eu procurei o dr. Lucas Navarro Mitoso e começamos o meu protocolo de emagrecimento. Foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado, porque ele me trouxe muitos esclarecimentos e me deu muita força, juro. Eu não teria conseguido sem ele. Comecei focada, mas sem deixar de aproveitar o meu carnaval e o meu aniversário intensamente (porque são datas importantes pra mim) e somente em Abril eu consegui começar os meus treinos com a maravilhosa Michelle Paladino, mas antes tarde do que nunca, né? E eu tenho tido resultados impressionantes, não só no aspecto físico, mas na minha qualidade de vida mesmo. Ainda tô devendo uma ida à minha dermato pra começar os tratamentos estéticos, mas já deu pra perceber que tudo acontece no meu tempo, né? É o meu jeitinho Kkk", detalhou o processo.



"Tudo isso pra contar que nesses quase 4 meses de protocolo com o Dr. Lucas, eu perdi 14kg e o processo continua. Agora eu tô na fase de ganho de massa muscular, assumindo e gostando da minha nova skin fitness, mas melhor do que isso, amando a minha nova versão e orgulhosa da Vivian que eu sinto e enxergo. Por dentro e por fora. E isso não tem preço. Só gratidão pelos profissionais incríveis que Deus coloca na minha vida e pelo bom ânimo de recomeçar, porque não é fácil, mas a colheita vale a pena demais", escreveu sobre sua mudança após se priorizar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vivian Amorim (@amorimvivian)

Vivian Amorim anuncia fim de relacionamento com o pai de sua filha

A ex-BBB Vivian Amorim revelou que não está mais em um relacionamento amoroso com o pai de sua filha Malu, Leo Hirschmann. A notícia foi dada pela apresentadora em seus stories na rede social na em setembro de 2024.

Após alguns seguidores notarem algumas mudanças na rotina dela e um certo afastamento, a manauara resolveu contar que está solteira e que, apesar de terem optado pelo término, a relação deles continua próxima por conta da herdeira, de dois anos. Saiba mais aqui!