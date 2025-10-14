Após Thelminha fazer alerta para a intoxicação por metanol, oftalmologista fala sobre os sintomas na visão: ‘Dificuldade para enxergar’

Thelminha, em um vídeo publicado nas redes sociais, alertou sobre bebidas intoxicadas com metanol; médico fala sobre os sintomas quando a condição afeta a visão

Recentemente, a médica e ex-BBB Thelma Assis usou o seu perfil do Instagram para alertar sobre os riscos da intoxicação de bebidas alcoólicas com metanol e a gravidade da contaminação. Thelminha decidiu falar sobre o assunto após o consumo de bebidas alcoólicas contaminadas com metanol vir à tona no Brasil.

“É um alerta muito sério: o metanol pode causar danos graves à saúde, inclusive à visão”, disse. Mas como exatamente nossa visão é afetada?

Para responder a essa pergunta, a CARAS Brasil consultou o médico oftalmologista Dr. Hallim Feres Neto. Segundo o especialista, a pessoa nota a visão embaçada, dificuldade para enxergar detalhes, manchas escuras no centro da visão e, às vezes, dor ao movimentar os olhos.

É fundamental que a pessoa, no momento que comece a sentir os sinais, procure um médico. É o que alerta os profissionais. Além disso, no Dia Mundial da Visão, que foi comemorado no último 9 de outubro, conselhos de medicina falam da importância da prevenção e do tratamento das doenças oculares.

“Também é comum sentir fotofobia — uma sensibilidade exagerada à luz. Esses sinais podem evoluir rapidamente para uma perda visual severa, que costuma atingir os dois olhos ao mesmo tempo. Os sintomas geralmente começam de forma discreta, geralmente entre 12 e 48 horas após o consumo da bebida contaminada”, disse o Dr. Hallim.

Por que o metanol é tão perigoso para os olhos?

O oftalmologista esclarece que o metanol mesmo não é tóxico, mas dentro do nosso corpo ele se transforma em outra substância, o ácido fórmico, esse, sim, é o veneno. Essa substância impede que as nossas células produzam a energia necessária para funcionar e sobreviver. E o nervo óptico, que conecta o olho ao cérebro, é um dos tecidos mais sensíveis a essa falta de energia.

“Isso causa uma neuropatia óptica tóxica: as células do nervo morrem, e a comunicação entre olho e cérebro é interrompida. É como se o “fio que transmite a imagem” fosse queimado por dentro — o olho continua anatomicamente normal, mas não consegue mais enviar o sinal visual para ser percebido pelo cérebro”, completou.

