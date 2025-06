Após rolar na Calçada da Fama, Miley Cyrus vai à UTI e médica alerta: 'Pode evoluir'

Após Miley Cyrus ser internada por infecção, infectologista explica como traumas simples abrem portas para bactérias perigosas

No mês passado, Miley Cyrus contou que foi internada na UTI após desenvolver uma infecção grave no joelho. A cantora disse que tudo começou após ela rolar no chão da Calçada da Fama de Hollywood durante a gravação de seu projeto Something Beautiful. O motivo do internamento a deixou envergonhada: a bactéria teria invadido seu corpo justamente após o contato direto com o chão.

Mas uma situação como essa realmente pode levar a um quadro grave de saúde? Em entrevista para a CARAS Brasil, a infectologista Carolina dos Santos Lázari, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) e da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML), fez um alerta sobre os perigos invisíveis de superfícies públicas e explicou como o corpo pode reagir nesses casos.

Infecções graves podem surgir apenas com o contato com o chão?

Segundo a médica, ainda que não se possa afirmar com certeza que a bactéria responsável pela infecção de Miley estivesse na calçada, o risco existe.

"Ambientes públicos têm todo tipo de contaminação, mas a gente não pode afirmar que essa bactéria que causou essa infecção estava necessariamente no chão com o qual ela entrou em contato. Existe essa possibilidade, sim, de que houvesse ali, por algum motivo, algum contaminante em quantidade suficiente para causar uma infecção invasiva", explicou.

No entanto, a especialista alerta que o cenário mais comum é outro: micro-organismos que já vivem na pele da própria pessoa podem se aproveitar de pequenas lesões e provocar infecções profundas.

"Pode acontecer também, e o que é mais comum, que bactérias que são colonizantes da própria pele, como o Staphylococcus aureus e o Streptococcus pyogenes, estejam na própria pele da pessoa. No momento em que há algum tipo de abrasão, como o contato com uma superfície de cimento, isso pode abrir uma porta de entrada e permitir que esses colonizantes se tornem agentes infecciosos", detalha.

A médica afirma que bactérias da pele podem causar infecções sérias e o mais surpreendente é que nem sempre é necessário ter um machucado visível para que a infecção se instale. Algumas bactérias conseguem penetrar camadas mais profundas da pele por meio de traumas leves ou até pancadas.

"Para estafilococos, particularmente, às vezes nem é necessária uma porta de entrada visível. Ele coloniza anexos da pele, como glândulas sudoríparas e raízes de pelos. Um trauma fechado pode fazer com que a bactéria se transloque e cause infecção ou até entre na corrente sanguínea", diz a infectologista.

Que tipos de infecções podem surgir nesses casos?

O quadro relatado por Miley pode estar ligado a bactérias altamente patogênicas e produtoras de toxinas, segundo a médica. Elas não apenas atingem a superfície da pele, mas também podem se espalhar, gerando situações graves.

"Essas bactérias podem causar infecção nas camadas mais profundas, com coleções de pus, abscessos e, eventualmente, necrose, o que chamamos de fasciite necrosante", afirma.

A médica ainda afirma que necrose por contato com superfícies públicas não é comum, mas não está fora de possibilidade. O agravamento de uma infecção de pele depende de diversos fatores, como o micro-organismo envolvido e, principalmente, o estado de saúde do paciente.

"Infecções de pele e partes moles sempre podem evoluir para lesões mais graves, como abscessos ou fasciite necrosante. Isso não está necessariamente ligado a ambientes públicos. Pacientes com imunidade comprometida, como diabéticos ou pessoas com doenças crônicas, têm maior risco", explica a infectologista.

Além disso, a médica cita exemplos mais extremos, como a síndrome de Fournier, uma forma rara e agressiva de infecção que pode acometer a região genital e perineal, causada por bactérias que vivem no intestino do próprio paciente.

"Portanto, muitos são os fatores que podem levar a complicações em infecções de pele e partes moles, e isso não está necessariamente ligado ao fato de o patógeno ter vindo de um ambiente público", conclui.

