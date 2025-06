Após revelar diagnóstico, Duda Guerra mostra como fica a sua mão; vídeo

A influencer Duda Guerra, ex-namorada de Benício Huck, compartilha com os seguidores como lida com a hiperidrose; condição que causa suor excessivo

Nesta quarta-feira, 4, a influencer Duda Guerra, de 16 anos, decidiu mostrar por meio de vídeo publicado em seu perfil no Instagram, como a sua mão fica ccom a hiperidrose, condição que causa suor excessivo nas mãos e nos pés . O registro acontece após ela contar, na última segunda-feira, 2, que lida com o diagnóstico desde criança.

Nos stories, Duda mostra a sua mão esquerda, com o suor excessivo, que deixa a região totalmente molhada.

Diagnóstico

Recentemente, Duda Guerra explicou para os seus quase 1 milhão de seguidores em seu perfil no Instagram, que a condição é genética. No relato, ela relembrou que, na escola, chegou a rasgar folhas do caderno ao escrever por causa do suor em sua mão.

Para lidar com a condição, ela mostrou as toalhinha infláveis que usa para apoiar a mão sobre o paninho e escrever:“Eu faço isso a minha vida inteira. Tenho essa do Mickey, uma coleção mesmo, e de todas as princesas da Disney que vocês possam imaginar”, contou.

Embora ela já tenha sentido vergonha por estar com as mãos suadas ao dar a mão para amigos ou para rezar de mãos dadas durante a missa, hoje ela aceita a condição:

“Hoje em dia, eu acho que essas características definem quem a gente é. Então, tipo assim, hoje eu amo e todo mundo que me conhece já sabe que eu sou assim”, refletiu.

