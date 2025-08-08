CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Após reaparecer, Maíra Cardi revela que a filha passará por cirurgia: 'Internar'
Bem-estar e Saúde / Eita!

Após reaparecer, Maíra Cardi revela que a filha passará por cirurgia: 'Internar'

Em aparição rara no Instagram, Maíra Cardi revela que sua filha com Arthur Aguiar, Sophia, passará por cirurgia e será internada

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 08/08/2025, às 12h54

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Maíra Cardi revela que a filha passará por cirurgia
Maíra Cardi revela que a filha passará por cirurgia - Reprodução/Instagram

A influenciadora digital e empresária Maíra Cardi reapareceu em seu Instagram nesta sexta-feira, 08, e revelou que sua filha e de Arthur Aguiar, Sophia, de seis anos, será internada para passar por uma cirurgia neste sábado, 09.

Após postar fotos em seus feed exbindo sua barriga de grávida e contando o motivo de ficar afastada da rede social, a famosa publicou em seus stories que nas próximas horas estarão no hospital para a menina passar por um procedimento.

"Saindo daqui a gente vai internar", relatou a ex-BBB. "Sofia vai operar, mais tarde eu conto para vocês", avisou a esposa de Thiago Nigro.

Ainda recentemente, em seu TikTok, Maíra Cardi comentou que a herdeira passaria por uma cirurgia. Ela contou que Sophia precisava operar para corrigir a adenoide e retirar as amígdalas, que são tecidos localizados na garganta e atrás do nariz.

É bom lembrar que a famosa espera uma menina com Thiago Nigro. Antes da gravidez atual, ela chegou a perder um menino.

Maíra Cardi revela que filha passará por cirurgia
Maíra Cardi revela que filha passará por cirurgia - Foto: Reprodução/Instagram
Maíra Cardi revela que filha passará por cirurgia - Foto: Reprodução/Instagram
Maíra Cardi revela que filha passará por cirurgia - Foto: Reprodução/Instagram

Outro diagnóstico da filha de Maíra Cardi

A empresária e influenciadora Maíra Cardi usou as redes sociais para contar que precisou levar sua filha, Sophia Cardi Aguiar, de seis anos, ao hospital. A menina, que é fruto do seu antigo relacionamento com o cantor e influenciador Arthur Aguiar, estava sentindo dores abdominais.

“Adivinha onde estamos? No hospital com a Sophia […] Ela está com uma dorzinha abdominal. Pode não ser nada, mas pode ser. Eu fui viajar e voltei, e ela está a mesma coisa”, contou a influenciadora, que esteve no Egito há poucos dias com o marido, o influencer Thiago Nigro.

Na unidade médica, Sophia realizou um raio-x e uma ultrassonografia abdominal. Em seguida, o médico explicou o diagnóstico e esclareceu que a dor era causada por fezes acumuladas no intestino. Maíra, então, lembrou que recentemente autorizou a caçula a consumir os lanches servidos no colégio.

 “Como contei para vocês, liberamos a Sophia para uma alimentação mais ‘livre’ para melhor adaptação na escola, mas isso já afetou a digestão dela”, avaliou. Em seguida, falou para a filha: “Possivelmente é porque tem muito coco aí. A senhora não está comendo frutas […] Essa coisa aí é cocô. Só está comendo pão e essas coisas e aí tá cheio de cocô”, disse.

Leia também:Maíra Cardi revela como descobriu e 'escondeu' gravidez de Thiago Nigro

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

maíra cardifilha Maíra Cardi

Leia também

Transformação

Jojo Todynho na cirurgia bariátrica - Foto: Reprodução / Instagram

Jojo Todynho revela quantos quilos perdeu após 2 anos da bariátrica

DOMINGÃO COM HUCK

O médico explicou mais detalhes das dores sentidas por Catia Fonseca - Reprodução/Globo/Léo Rosario

Médico faz alerta sobre dores de Catia Fonseca na Dança dos Famosos: 'Condição benigna'

COMO FICA O EMOCIONAL?

Maria Flor desabafa sobre saudades do pai - Foto: Reprodução/Instagram

Desabafo de Maria Flor com Zé Felipe emociona, e psicóloga alerta sobre separações: 'Regressão'

Herpes-zóster

Arlete Salles leva estilo de vida saudável após diagnóstico - Foto: Reprodução/Instagram

Médica alerta para a gravidade da doença diagnosticada em Arlete Salles: 'Não existe cura'

Tratamento

Simony - Foto: Reprodução / Instagram

Em remissão do câncer, Simony revela que fé a ajudou durante tratamento

Transplante

Fausto Silva - Foto: Divulgação / Band

Transplante de Faustão: Como funciona o processo e a fila de espera no Brasil

Últimas notícias

Paulo André com o filho, Paulo André JúniorEle cresceu! Ex-BBB Paulo André abre álbum de fotos encantadoras com o filho
Jojo Todynho na cirurgia bariátricaJojo Todynho revela quantos quilos perdeu após 2 anos da bariátrica
O médico explicou mais detalhes das dores sentidas por Catia FonsecaMédico faz alerta sobre dores de Catia Fonseca na Dança dos Famosos: 'Condição benigna'
Juliano Cazarré e os filhosJuliano Cazarré revela qual é o maior desafio de ter seis filhos: 'É pesado'
Maria Flor desabafa sobre saudades do paiDesabafo de Maria Flor com Zé Felipe emociona, e psicóloga alerta sobre separações: 'Regressão'
Raul Gazolla ganha homenagem da filhaRaul Gazolla celebra a chegada dos 70 anos com declaração da filha
Arlete Salles leva estilo de vida saudável após diagnósticoMédica alerta para a gravidade da doença diagnosticada em Arlete Salles: 'Não existe cura'
Maíra Cardi revela que a filha passará por cirurgiaApós reaparecer, Maíra Cardi revela que a filha passará por cirurgia: 'Internar'
Sheila MelloSheila Mello revela algo inacreditável que ouviu de ex-affair
Gominho e Preta GilGominho revela tatuagem especial feita em homenagem a Preta Gil
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade