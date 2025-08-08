Após reaparecer, Maíra Cardi revela que a filha passará por cirurgia: 'Internar'

Em aparição rara no Instagram, Maíra Cardi revela que sua filha com Arthur Aguiar, Sophia, passará por cirurgia e será internada
A influenciadora digital e empresária Maíra Cardi reapareceu em seu Instagram nesta sexta-feira, 08, e revelou que sua filha e de Arthur Aguiar, Sophia, de seis anos, será internada para passar por uma cirurgia neste sábado, 09.
Após postar fotos em seus feed exbindo sua barriga de grávida e contando o motivo de ficar afastada da rede social, a famosa publicou em seus stories que nas próximas horas estarão no hospital para a menina passar por um procedimento.
"Saindo daqui a gente vai internar", relatou a ex-BBB. "Sofia vai operar, mais tarde eu conto para vocês", avisou a esposa de Thiago Nigro.
Ainda recentemente, em seu TikTok, Maíra Cardi comentou que a herdeira passaria por uma cirurgia. Ela contou que Sophia precisava operar para corrigir a adenoide e retirar as amígdalas, que são tecidos localizados na garganta e atrás do nariz.
É bom lembrar que a famosa espera uma menina com Thiago Nigro. Antes da gravidez atual, ela chegou a perder um menino.
A empresária e influenciadora Maíra Cardi usou as redes sociais para contar que precisou levar sua filha, Sophia Cardi Aguiar, de seis anos, ao hospital. A menina, que é fruto do seu antigo relacionamento com o cantor e influenciador Arthur Aguiar, estava sentindo dores abdominais.
“Adivinha onde estamos? No hospital com a Sophia […] Ela está com uma dorzinha abdominal. Pode não ser nada, mas pode ser. Eu fui viajar e voltei, e ela está a mesma coisa”, contou a influenciadora, que esteve no Egito há poucos dias com o marido, o influencer Thiago Nigro.
Na unidade médica, Sophia realizou um raio-x e uma ultrassonografia abdominal. Em seguida, o médico explicou o diagnóstico e esclareceu que a dor era causada por fezes acumuladas no intestino. Maíra, então, lembrou que recentemente autorizou a caçula a consumir os lanches servidos no colégio.
“Como contei para vocês, liberamos a Sophia para uma alimentação mais ‘livre’ para melhor adaptação na escola, mas isso já afetou a digestão dela”, avaliou. Em seguida, falou para a filha: “Possivelmente é porque tem muito coco aí. A senhora não está comendo frutas […] Essa coisa aí é cocô. Só está comendo pão e essas coisas e aí tá cheio de cocô”, disse.
