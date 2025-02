Após perder 35 kg, Gaby Amarantos lembra motivação para emagrecer: 'Decisivo'

A cantora Gaby Amarantos usou as redes sociais nesta quarta-feira, 12, para falar sobre seu processo de emagrecimento. Veja o que ela disse!

A cantora Gaby Amarantosusou as redes sociais nesta quarta-feira, 12, para falar sobre seu processo de emagrecimento. Em um vídeo compartilhado, a artista revelou que perdeu cerca de 35 kg e contou que alguns diagnósticos a motivaram a mudar seus hábitos de vida.

"Hoje, eu tô aqui para falar com vocês sobre uma coisa muita pessoal. Eu emagreci cerca de 35 quilos e não foi por pressão estética ou para querer me enquadrar em algum padrão. Aquele corpo de antes, aquele que muita gente diz que gostava mais, estava adoecido", iniciou ela na publicação.

E m seguida, a artista contou que há dois anos recebeu alguns diagnósticos que a deixaram preocupada: pré-hipertensão e pré-diabetes. "Os meus exames estavam muito desregulados e eu fiz um show que foi decisivo para mim, porque eu não conseguia mais me movimentar no palco. Sentia muitas dores no joelho e na lombar. Naquele momento, percebi que precisava dar uma virada de chave na minha vida", relembrou.

"Eu sei que muita gente se identificava com a Gaby de antes. E tudo bem. Mas a Gaby de agora é a mesma mulher e o mesmo coração. Só que com mais saúde e disposição para continuar levando a minha arte e a minha cultura para o mundo inteiro. Cuidado quando você idealiza o corpo de uma outra pessoa, porque você pode estar a aprisionando em um padrão que não a serve mais. O importante é a gente se amar do jeito que a gente é em cada fase da sua vida", encerrou ela.

Na legenda, complementou: "Novo corpo, mesma essência. Me reinvento, me cuido, me amo e é dessa forma que me sinto viva".

Veja a publicação: