Após internação, Mingau, do Ultraje a Rigor, faz reabilitação com instrumento musical

Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, retoma a rotina de recuperação na clínica Humana Magna, em São Paulo; ele foi baleado na cabeça em 2023

Nesta quarta-feira, 4, Mingau, baixista da banda Ultraje a Rigor, apareceu, em uma publicação feita nas redes sociais, se exercitando com um instrumento musical após ficar três meses internado no Hospital Santa Catarina, em São Paulo . A recuperação intensa é feita na clínica de suporte Humana Magna, também na capital paulista, com o a ajuda da fisioterapeuta Iolanda Paim.

Isabella Aglio, filha de Mingau, detalhou a rotina do pai na reabiliação. Músico já realiza movimentos de troco e membros com auxílio dos profissionais:"Além dos exercícios duas vezes por dia, cinco dias por semana, o contato com os profissionais e os outros pacientes, seja na sala de reabilitação ou no solarium, é um estímulo e tanto", disse.

E completou: "O Dr. Luiz Dourado [neurologista clínico que o acompanha desde a primeira cirurgia] confirmou que ele tem consciência, sim. Basta ver o quanto adora 'aprontar' com a gente. Outro dia, bocejou tão alto que assustou minha mãe. E foi só ver o susto dela para continuar bocejando... e cair na gargalhada!", afirmou.

Baleado na cabeça

Em setembro de 2023, Reinaldo Oliveira Amaral, mais conhecido como Mingau, foi baleado na cabeça em Paraty, Rio de Janeiro, por criminosos armados após sacar dinheiro em uma agência bancária. Ele teve lesão cerebral no lado esquerdo, responsável pelas funções motoras, de linguagem e do campo de visão e ficou mais de quatro meses internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Quase dois anos depois, ele continua sendo acompanhado por uma equipe médica.

Antes de tocar como integrante do Ultraje a Rigor, Mingau foi baixista da banda Ratos de Porão até 1985.

