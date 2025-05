Após internação, atriz mirim do SBT permanece em estado clínico instável, diz boletim

Primeiro boletim médico da atriz Millena Brandão aponta estado clínico instável após paradas cardiorrespiratórias; saiba mais

Nesta sexta-feira, 2, foi divulgado o primeiro boletim médico da atriz mirim, Millena Brandão, de 11 anos de idade. Conhecida por seu trabalho na novela 'A Infância de Romeu e Julieta', do SBT, a menina está internada na unidade de atendimento a pacientes críticos do Hospital Geral de Grajaú, em São Paulo. O estado clínico de Millena é instável.

"O Hospital Geral do Grajaú informa que a paciente deu entrada em estado gravíssimo nesta unidade no último dia 29/04/2025, transferida da Unidade de Pronto Atendimento Maria Antonieta (UPA). A paciente encontra-se em unidade de atendimento a pacientes críticos, em estado clínico instável. Na manhã de hoje, apresentou uma parada cardiorrespiratória, com reversão após as manobras de reanimação. A família está ciente do estado da paciente, sendo mantida informada de forma contínua e em tempo real por nossa equipe assistencial, recebendo todo o suporte necessário.", dizia o documento.

À revista Quem, a assessoria da atriz informou que um novo boletim médico será divulgado apenas em caso de alteração no quadro clínico.

Millena Brandão é modelo fotográfica, influenciadora digital e atriz. Ela já fez campanhas de publicidade e também já atuou na novela infantil 'A Infância de Romeu e Julieta', do SBT, em 2023.

Nas redes sociais, a menina soma mais de 140 mil seguidores e costuma compartilhar registros de seus trabalhos como modelo. Em outubro de 2023, Millena celebrou o início de sua carreira na emissora de Silvio Santos (1930-2024).

O que se sabe sobre a saúde da atriz até o momento?

Nas redes sociais, a mãe da atriz, Thays Brandão, tem compartilhado detalhes sobre o delicado quadro da filha. Millena Brandão foi diagnosticada com um tumor cerebral de 5 centímetros e sofreu 12 paradas cardiorrespiratórias desde a internação.

Em entrevista ao SBT, Thays relatou que a filha permanece entubada, sedada e sem respostas neurológicas. Inicialmente, Millena havia dado entrada na unidade de saúde após ser diagnosticada com dengue e reclamar de fortes dores de cabeça. A gravidade foi descoberta após exames apontarem uma mancha no cérebro, acompanhada pela rápida piora do estado clínico.

A mãe da artista também informou que os médicos suspeitam de início de morte encefálica. Na web, família, amigos e seguidores seguem em corrente de orações pela recuperação da atriz mirim.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Millena Brandão (@millenamboficial)

Leia também:Médico faz alerta sobre estado de atriz mirim internada: 'Irreversível'