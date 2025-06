A apresentadora Fernanda Lima revela os desafios durante o período após repercutir na web ao falar sobre a intimidade com o marido, Rodrigo Hilbert

Nesta quarta-feira, 25, a apresentadora Fernanda Lima, de 48 anos, esteve no Saia Justa, do GNT, e decidiu contar detalhes de sua vida íntima, como a menopausa e as modificações na libido . No bate-papo com Eliana, Juliette, Bela Gil, Gil do Vigor e Erika Januza, a comunicadora abriu o coração e confessou uma série de desafios:

"A menopausa tirou toda a minha libido. Todo o meu tesão. Inclusive pela vida. Por um momento, eu fiquei, assim, achando tudo muito chato, muito cansativo. A coisa da névoa mental, sabe? Fiquei muito confusa", começou.

A situação, segundo Fernanda, só mudou após ela adotar novos hábitos, como a musculação e reposição hormonal:"Estou, de novo, com tesão pela vida. Eu me reorganizei. Me conheci melhor nesse lugar. Aprendi a dormir melhor. Voltei a dormir, o que estava me atrapalhando muito. Comecei a malhar muito, puxar ferro - que era uma coisa que eu não fazia -, o que tá me ajudando também a criar essa energia de volta", contou.

O assunto se desenvolveu após ela expor os desafios em relação à libido: "Eu queria aproveitar, dançar muito, aprender as coisas. Mas comecei a viajar muito, e tive que abrir um pouco mão das diversões da vida, das viagens com os amigos, dos finais de semana, de feriados", disse.

E completou: "E direcionei toda a minha libido para o meu trabalho e para minha carreira. Quando vi, com muito prazer, com muita satisfação, virei uma workaholic completa", contou ela, que é mãe dos gêmeos João e Francisco, de 17 anos, e Maria Manoela, de cinco, do relacionamento com o marido, Rodrigo Hilbert.

"Toda a energia vital vai para os filhos. Porque é uma coisa de louco, né? Um negócio que te consome, que é delicioso, que é um prazer enorme. Estou com a minha menina de cinco anos. Às vezes, tenho que desencanar dela para jogar essa energia vital em outro lugar, porque senão eu fico só viciada nela. Acaba cansando, né?", explicou.

Fernanda Lima choca ao falar sobre frequência de vida íntima

Recentemente, Fernanda Lima surpreendeu ao falar sobre sua vida íntima e de Rodrigo Hilbert, com quem está desde 2001. Em entrevista ao Surubaum, podcast de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, a comunicadora comentou: "Não está fácil na minha casa", declarou.

E adicionou: "Ao sexo. Não está fácil. É que a vida vai ficando muito corrida", disse.

