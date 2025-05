Após eliminar 12kg, Ana Hickmann abre o jogo sobre emagrecimento e revela se usou remédios

Respondendo dúvidas dos fãs, a apresentadora Ana Hickmann detalhou seu processo de emagrecimento e relembrou rumores de gravidez

Na última quinta-feira, 1, Ana Hickmann separou um tempo para responder às dúvidas dos fãs em seu canal no Youtube. Aos 44 anos de idade, a apresentadora eliminou 12kg nos últimos meses, o que despertou curiosidade sobre seu processo de emagrecimento.

"Você tomou remédio para emagrecer?", questionou uma seguidora. "Tomei vergonha na cara", brincou Ana, detalhando que buscou ajuda profissional para conquistar esse objetivo.

"Por conta de tudo o que aconteceu na minha vida [separação do casamento], todo o estresse e a descompensação hormonal, acebei engordando pouco mais de 16kg. Em janeiro deste ano eu tomei uma decisão e falei 'não vai continuar desse jeito'. Procurei ajuda médica, fiz todos os exames para entender o que estava acontecendo com o meu corpo porque não queria fazer nada por conta própria. Acho isso muito perigoso. Tenho 44 anos. Não sou mais uma menininha", explicou.

Na sequência, a apresentadora confessou que sugeriu ao médico recursos para emagrecer, mas ele não aprovou a ideia. "A tal da canetinha [como Ozempic e Monjauro] que todo mundo fala que é uma explosão para tirar fome, não podia", disse ela. "Vergonha na cara, vontade de cuidar da saúde, determinação, foco e malhação, mesmo que não na periodicidade que eu precisava... quando a gente tem força de vontade e disciplina, dá certo", reforçou.

"Foi uma questão de organizar a minha dieta. Edu [Guedes] conhece muitos restaurante incríveis, e é bem tratado em todos os lugares. Todo mundo quer agradar. Quando a gente chegava junto, eu falava 'Lascou! Só tem coisa gostosa'. Com isso e todas as coisas que estavam rolando, o peso aumentou. A gente fez reeducação alimentar. Isso funciona muito", prosseguiu a famosa.

Ainda durante o relato, Ana ressaltou que o processo exige paciência. "Não está acontecendo do dia para a noite. Vou bater quase seis meses fazendo dieta, e está tudo bem. Tenho meu objetivo e vou chegar lá. Em quanto tempo? Não sei, mas até antes do meu casamento".

E sobre os rumores de gravidez, ela esclareceu: "Não tem barriguinha. Já está indo embora. Se fosse gravidez, eu iria ficar muito feliz, mas não é. Se for um dia, vocês vão saber. Acho que eu poderia ter tido uns três ou quatro filhos neste um ano e meio", finalizou Ana Hickmann.

Assista na íntegra:

Pressão estética em Ana Hickmann pode impactar processo de emagrecimento?

Nas últimas semanas, Ana Hickmann tem chamado a atenção dos fãs nas redes sociais ao compartilhar mais detalhes de seu processo de emagrecimento. Recentemente, a apresentadora falou sobre as críticas que recebe em virtude de seu corpo, que sofreu uma grande mudança no último ano após ela ganhar 16 quilos. Em seu relato, a comunicadora confessou que estava "cansada de ler e escutar algumas coisas desnecessárias, como se eu fosse obrigada a estar com o shape de 20 anos para o resto da minha vida".

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Bruno Yamada fala sobre o impacto da pressão estética no processo de emagrecimento de Ana Hickmann: "É um dos fatores mais negligenciados quando a gente fala de emagrecimento de pessoas públicas".

"A pressão estética é enorme. E não é só externa, vem de todos os lados: da mídia, das redes sociais, da comparação com outras figuras públicas, dos comentários maldosos… Tudo isso gera uma carga emocional absurda. E o que muita gente não percebe é que essa pressão pode atrapalhar — e muito — o processo de emagrecimento", aponta. Confira a entrevista completa!

Leia também:Ana Hickmann expõe diagnóstico após receber crítica: "Não enrolo pra falar"