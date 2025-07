Após diagnóstico de influenza A, Nattan cancela shows e médico detalha sinais de alerta da doença

Cantor Nattan cancelou agenda de shows após diagnóstico médico na semana passada

O cantor Nattan (26) precisou interromper sua agenda de apresentações após ser diagnosticado com influenza A. O artista, que vinha cumprindo uma sequência intensa de shows durante os festejos juninos e julinos, foi internado na última terça-feira, 8, após apresentar febre alta e forte indisposição.

Em seu perfil oficial, o músico compartilhou um relato sincero sobre o desconforto causado pela doença. "Nunca vi pegar para derrubar desse jeito, não. Dor de cabeça, dor no olho, dor no corpo. Sem força, febre, 38 ou 39 graus de febre, vai e volta", revelou Nattan, demonstrando preocupação com seu estado de saúde.

Influenza A: entenda como ocorre o contágio da doença

Para esclarecer de que forma o vírus atinge os pacientes, a CARAS Brasil entrevistou o Dr. Elzo Mattar, clínico geral e cardiologista. Segundo o especialista, o vírus se espalha facilmente em ambientes compartilhados.

“A transmissão ocorre de pessoa para pessoa, principalmente por gotículas eliminadas ao falar, tossir ou espirrar. O vírus também pode permanecer em superfícies, então, se você toca algo contaminado e leva a mão ao rosto, pode se infectar”, explica o médico.

O especialista reforça que o uso de álcool gel e a higienização das mãos continuam sendo estratégias fundamentais para evitar a propagação da influenza.

Quais sintomas indicam a influenza A? Médico faz alerta sobre sinais que 'derrubam'

Os sintomas descritos por Nattan correspondem, segundo Mattar, às manifestações mais frequentes da gripe causada pela influenza A.

“Febre alta, calafrios, dor no corpo, dor de cabeça, cansaço extremo e tosse seca são os principais sintomas. É uma gripe que realmente derruba a pessoa e costuma ter início súbito”, afirma o especialista.

Durante o período de recuperação, a recomendação principal é repouso absoluto e atenção aos sinais do corpo.

Febre prolongada e falta de ar? Saiba quando procurar um hospital

Embora a influenza A seja tratável, o Dr. Mattar ressalta que a evolução do quadro pode exigir atenção médica imediata. Situações como febre persistente ou alterações respiratórias não devem ser ignoradas.

“Se a febre durar mais de três dias, se houver falta de ar, dor no peito, queda da saturação ou confusão mental, especialmente em idosos, é fundamental procurar ajuda médica. Esses são sinais de que a infecção pode estar se agravando”, alerta.

O cantor segue em repouso, sob orientação da equipe médica, e ainda não há previsão oficial para seu retorno aos palcos. Fãs continuam acompanhando as atualizações de seu quadro clínico e enviando mensagens de carinho através das redes sociais.