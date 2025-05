Após descobrir doença, filha de Rodrigo Faro desabafa sobre tratamento

A filha dos apresentadores Rodrigo Faro e Vera Viel, Maria Viel Faro, de 16 anos, é diagnosticada com escoliose; condição caracteriza-se pelo desvio lateral da coluna

Nesta quarta-feira, 14, Maria Viel Faro, de 16 anos, filha dos apresentadores Vera Viel, de 49,e Rodrigo Faro, de 51, veio, por meio do seu perfil no TikTok, falar sobre o seu diagnóstico de escoliose. A doença, caracterizada pelo desvio lateral na coluna vertebral, acometeu a jovem com 34 graus de desvio. Por isso, ela deve usar o colete ortopédio e decidiu falar sobre a adaptação nos primeiros dias de tratamento:

"O último vídeo que postei viralizou e recebi muitos comentários. O tempo de uso que foi recomendado para mim com o colete é de 18 horas por dia. Confesso que quando fiquei sabendo disso, achei que era muito, que não ia conseguir. Mas, por incrível que pareça, acabo usando mais de 18 horas na maioria dos dias", começou.

Ela ainda deu mais detalhes sobre o desafio: "Eu ficava contando as horas para tirar o colete. Mas agora que estou acostumada nem ligo. Só fico. E quanto mais, melhor. Estou de colete agora. Vou para a escola com uma regata, uma camiseta", explicou."Senti falta de conteúdo acessível quando descobri minha escoliose. Agora quero ser essa referência para outras pessoas", continuou.

Maria contou que o tratamento terá duração de um ano e que identificou a condição a tempo de evitar uma intervenção cirúrgica: "Já tinha notado um lado da cintura mais fundo que o outro, mas nunca senti dor, então não parecia algo sério", afirmou.

O que é escoliose?

Segundo o site do Hospital Albert Einstein, a escoliose é uma doença que caracteriza-se pela curva anormal da coluna vertebral. A curvatura pode ser no formato de S ou C e as regiões mais comuns da ocorrência são na lombar e na torácica.

O texto ainda diz que é mais comum a condição acontecer na adolescência, mas pode acometer pessoas de todas as faixas etárias. Entre os sintomas estão: má postura, diferença na altura dos ombros e rotação da coluna vertebral. O diagnóstico é feito por um médico especialista em ortopedia por meio de exames e medição da coluna. E o tratamento pode envolver fisioterapia, colete ortopédico e cirurgia, dependendo do caso.

