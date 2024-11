Após cirurgia de retirada de câncer, Vera Viel mostra recuperação da perna

Esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel foi submetida recentemente a uma cirurgia para retirada de câncer e mostrou o resultado nesta quarta-feira, 20

Nesta quarta-feira, 20, Vera Viel compartilhou com os fãs registro da recuperação e cicatrização de sua perna, da qual fez retirada de um câncer recentemente em cirurgia. A esposa de Rodrigo Faro, que segue usando muletas desde que operou, ainda celebrou: "Deus no comando de tudo".

Em vídeo, Vera deu detalhes sobre a rotina de cuidados com a perna desde que teve alta da cirurgia. Atualmente ela faz tratamento diário com radioterapia, para a qual fará 33 sessões - ela contou que estava indo para o oitavo ciclo. "Estou usando as meias de compressão. A pele ainda está perfeita, estou hidratando muito como eles me pediram. Está tudo bem", contou ela em Instagram.

Recentemente ela explicou motivo de ainda usar as muletas:"Já fiz a radioterapia, foi a sexta sessão, vou fazer fisioterapia agora, tem muita gente me perguntando por que eu ainda uso as muletas, eu uso porque não posso forçar muito a perna esquerda, que foi operada, eu tenho que compensar o peso quando tiver caminhando, só acho que essa semana vai ser a última, porque já tem um mês e duas semanas que eu tô usando", comentou e ainda disse que usa meias de compressão para evitar trombose.

Médico explica câncer raro de Vera Viel

Vera Viel anunciou na quinta-feira, 10, que recebeu o diagnóstico de um sarcoma sinovial, um tumor raro e maligno, em sua coxa esquerda. Em entrevista à CARAS Brasil, o médico oncologista Jorge Abissamra explica o câncer da apresentadora e detalha as possibilidades de tratamento.

"Os sarcomas são tumores malignos que se originam nas chamas partes moles do corpo, como músculos, ligamentos, tendões e gordura", afirma o especialista, sobre o diagnóstico de Vera Viel. "O sarcoma sinovial especificamente é um tumor que acomete as articulações, ocorre em pessoas jovens e cuja localização é geralmente joelhos, mãos e pés".

O oncologista diz que, geralmente, o sarcoma sinovial tem um comportamento menos agressivo aos demais sarcomas. No entanto, ele acrescenta que o diagnóstico ainda no início da doença é de extrema importância para aumentar as chances de sucesso do tratamento.

"O diagnóstico precoce é sempre fundamental para aumentar as chances de cura em qualquer doença oncológica. No caso de sarcomas, não é diferente", explica. "Ele afeta um pouco mais de homens do que mulheres, geralmente dos 15 aos 40 anos, com média de idade de 27 anos".