Após cirurgia de emergência, Mateus tem estado de saúde atualizado

O cantor sertanejo Mateus, da dupla com Jorge, precisou passar por uma cirurgia de emergência no joelho, que o impediu de cumprir a agenda de shows

O cantor sertanejo Mateus, da dupla com Jorge, se recupera em casa após passar por uma cirurgia de emergência no joelho na quinta-feira, 24. Em nota, publicada no perfil da dupla no Instagram, a assessoria afirmou que o artista sofreu um quadro de artrite séptica no joelho, um tipo de infecção.

Mateus passou por uma cirurgia de desbridamento no joelho, que é a remoção de tecidos mortos, danificados ou infectados. Agora ele está sendo acompanhado por uma equipe médica que, de acordo com a nota, afirmou que a evolução do cantor tem sido positiva, mas o momento ainda exige cuidado.

"Ele apresenta fraqueza muscular no membro inferior direito e limitações nos movimentos, o que torna o repouso e a rigorosa continuidade do tratamento fundamentais", destacou.

O que aconteceu?

Na última semana, a assessoria de imprensa de Mateus ainda revelou que ele havia passado por uma cirurgia no joelho em fevereiro de 2024 e precisou passar por um novo procedimento devido a uma orientação médica.

Com o anúncio, a participação de Mateus em três shows da dupla foram canceladas, com as apresentações sendo mantidas apenas por Jorge. As performances compõem a turnê Jorge e Mateus 20 anos, que marca uma pausa na carreira da dupla.

Leia o texto na íntegra

"Gostaríamos de compartilhar com vocês que o Mateus está em casa, seguindo em recuperação após uma cirurgia de desbridamento no joelho, realizada em função de um quadro de artrite séptica. Segundo a equipe médica, a evolução tem sido positiva, mas o momento ainda exige cuidado: ele apresenta fraqueza muscular no membro inferior direito e limitações nos movimentos, o que torna o repouso e a rigorosa continuidade do tratamento fundamentais.

Neste período, o Mateus segue com o uso de antibiótico endovenoso e sendo acompanhado de perto por profissionais da saúde. Ainda não há previsão para seu retorno aos palcos — e a prioridade agora é sua plena recuperação.

Os shows desta semana serão mantidos conforme a agenda. As apresentações em Bragança Paulista (30/04), Lençóis Paulista (02/05) e Ribeirão Preto (03/05), todas no interior de São Paulo, contarão com o Jorge representando a dupla com todo o carinho.

Agradecemos imensamente pelo apoio e pela compreensão de todos. Continuem enviando boas energias para que o Mateus se recupere bem e, em breve, esteja de volta com toda sua energia."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jorge e Mateus (@jorgeemateus)

Leia também: Médica explica período pós-cirúrgico de Mateus, da dupla com Jorge: 'Usar alguns métodos'