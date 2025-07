Após bariátrica, Thais Carla fala sobre dificuldades emocionais e médicas enfrentadas no pós-operatório

Além de reaprender a mastigar, influenciadora destaca desafios emocionais que acompanham a transformação no corpo

Thais Carla, influenciadora e dançarina reconhecida pela defesa da diversidade corporal, tem compartilhado em suas redes sociais detalhes sobre a nova fase que vive após a cirurgia bariátrica. Além de precisar reaprender a mastigar, a artista tem falado com sinceridade sobre os impactos emocionais do pós-operatório, um aspecto que muitas vezes não recebe a mesma atenção que os resultados físicos do emagrecimento.

Dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) apontam que mais de 70% dos pacientes enfrentam oscilações emocionais no primeiro ano após o procedimento. De acordo com o cirurgião bariátrico Dr. Bruno Zilberstein, a relação com a comida costuma ter grande valor emocional, o que pode provocar ansiedade, sensação de vazio ou até quadros depressivos quando a alimentação precisa ser profundamente modificada.

Thais Carla está em acompanhamento psicológico e nutricional para lidar com essas mudanças. Ela relatou que precisou aprender a mastigar de forma muito mais lenta e consciente para evitar complicações como engasgos e desconforto gástrico. Profissionais explicam que, após a cirurgia, o estômago comporta apenas pequenas porções e a mastigação cuidadosa é essencial para não provocar sintomas como náusea, tontura, suor excessivo e mal-estar, característicos da chamada síndrome de dumping.

Além das mudanças no comportamento alimentar, há a necessidade de atenção constante ao estado nutricional do paciente. Sem suplementação adequada, o corpo pode sofrer carências importantes, resultando em queda de cabelo, unhas frágeis, anemia e até perda de massa óssea, o que aumenta o risco de osteoporose. A cirurgia exige disciplina, comprometimento e um acompanhamento profissional rigoroso para evitar essas complicações e garantir resultados duradouros.

Outro ponto que Thais costuma abordar é o peso emocional de todo esse processo, que não se resume à transformação do corpo. A influenciadora ressalta que a bariátrica não deve ser encarada como uma solução milagrosa, pois envolve esforço constante, tanto físico quanto psicológico. Especialistas também reforçam que a conscientização sobre as etapas do pós-operatório é fundamental para evitar frustrações e problemas de saúde.

Com sua visibilidade, Thais Carla tem usado sua história para alertar outras pessoas interessadas no procedimento sobre a importância de se prepararem para as mudanças profundas que a cirurgia implica, tanto no corpo quanto na mente. O relato dela vem sendo elogiado por profissionais da área, que consideram essencial mostrar ao público a realidade completa da bariátrica, incluindo desafios e riscos que podem surgir mesmo após a cirurgia bem-sucedida.

